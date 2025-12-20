20 Aralık 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri Yunan basınından İsrail eleştirisi! "İsrail bizi kullanıyor, Türkiye bizi yok eder"

Yunan basınından İsrail eleştirisi! "İsrail bizi kullanıyor, Türkiye bizi yok eder"

ahaber.com.tr - Özel Haber
Büşra Arga Büşra Arga
Giriş: 20.12.2025 11:11 Güncelleme: 20.12.2025 12:36
Yunan basınından İsrail eleştirisi! İsrail bizi kullanıyor, Türkiye bizi yok eder

Doğu Akdeniz’de İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında Türkiye’yi hedef alan “Hızlı Müdahale Gücü” planı Yunanistan’ı karıştırdı. Yunan basını, Atina’nın İsrail’in çıkarları uğruna ateşe atıldığını yazarken, “Türkiye ile savaş intihar olur” uyarısında bulundu. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, yaptığı yayında Yunan gazetecilerinden Leonidas Vatikiotis'in çarpıcı analizini ve bölgedeki son durumu aktardı.

Doğu Akdeniz'de İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında kurulan "şeytan üçgeni"nde Türkiye'yi hedef alan kirli planlar deşifre oldu. Üç ülkenin Türkiye'ye karşı "Hızlı Müdahale Gücü" kurma hazırlığı Atina'yı karıştırdı. Yunan basını, Miçotakis hükümetinin İsrail'in "taşeronluğunu" yaptığını yazarak, "İsrail bizi kullanıyor, Türkiye ile savaşmak intihar olur" uyarısında bulundu.

A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Atina'dan yaptığı yayında Yunan gazetecilerinden Leonidas Vatikiotis'in çarpıcı analizini ve bölgedeki son durumu aktardı.

YUNAN BASININDA İSRAİL ELEŞTİRİSİ!

"SİYONİST DEVLET TÜRKİYE'Yİ KISKACA ALMAK İSTİYOR"

A Haber muhabiri İlhan Tahsin, İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına dikkat çekerek, kurulan ittifakın asıl hedefini, "Siyonist devlet boş durmuyor. Yanına Yunanistan'ı ve Güney Kıbrıs'ı alarak Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ortak bir güç oluşturuyor. Amaç; Türkiye'yi güneyden ve batıdan, yani Ege'yi de kullanarak kıskaca almak. Ancak Türkiye'nin gücü ortada, bu planda ne kadar başarılı olabilecekleri meçhul." sözleri ile özetledi.

Yunan basınından İsrail eleştirisi! İsrail bizi kullanıyor, Türkiye bizi yok eder

ATİNA'DA ÇATLAK SESLER: "İSRAİL BİZİ SAVAŞA SÜRÜKLÜYOR"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in iç politikada çiftçiler ve ekonomik krizle boğuştuğunu belirten Tahsin, dış politikada ise basından gelen sert eleştirilerle köşeye sıkıştığını aktardı. Tahsin, Yunan gazeteci Leonidas Vatikiotis'in Militaire.gr'deki analizine atıfta bulunarak, "Yunanistan'da çatlak sesler duyulmaya başladı. Oldukça saygın bir gazeteci olan Leonidas Vatikiotis, Miçotakis'i açıkça uyardı ve Yunan halkına seslendi: 'İsrail bizi savaşa sürüklüyor. İsrail'in yaptıkları yüzünden Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Türkiye ile bir çıkmazın içine girebilir.'" dedi.

Yunan basınından İsrail eleştirisi! İsrail bizi kullanıyor, Türkiye bizi yok eder

"TEL AVİV BİZİ KULLANIYOR, RASYONEL BİR ÇIKARIMIZ YOK"

Yunan basınındaki analizde, Atina'nın İsrail ve ABD'nin bölgesel çıkarları uğruna ateşe atıldığı vurgulandı. Vatikiotis'in yazısında, "Atina, İsrail ve ABD çizgisine bağlandıkça Ege'de savaş riski büyüyor. Yunanistan'ın Türkiye ile savaşmak için hiçbir rasyonel çıkarı yok ancak Tel Aviv, bizi kullanıyor. Onlar yüzünden çatışma eşiğine sürükleniyoruz. Bu planın tasarımı bizzat İsrail'e ait." ifadeleri yer aldı.

Yunan basınından İsrail eleştirisi! İsrail bizi kullanıyor, Türkiye bizi yok eder

TÜRKİYE'YE KARŞI 2 BİN 500 KİŞİLİK "HIZLI MÜDAHALE GÜCÜ"

Doğu Akdeniz'deki kirli planın askeri detayları da gün yüzüne çıktı. Yunan Ta Nea gazetesine dayandırılan bilgilere göre; Rodos-Kerpe hattı, Güney Kıbrıs ve İsrail coğrafyasında konuşlanacak 2 bin 500 kişilik ortak bir "Hızlı Müdahale Gücü" kurulması hedefleniyor. İsrail ve Yunanistan'dan biner, Güney Kıbrıs'tan ise 500 askerin yer alacağı bu yapı; hava kuvvetlerinden filo desteği, denizaltı ve fırkateynlerle tahkim edilecek. Kurulacak bu gücün resmi bahanesi ise sondaj platformları ve boru hatları gibi enerji altyapısının "Mavi Vatan" doktrinine karşı korunması olarak gösteriliyor.

Yunan basınından İsrail eleştirisi! İsrail bizi kullanıyor, Türkiye bizi yok eder

"İSRAİL, YUNANİSTAN'I KENDİ SAVAŞ DOKTRİNİNE EKLEMEK İSTİYOR"

İlhan Tahsin, İsrail'in "önleyici saldırı" konseptini Yunanistan'a empoze etmeye çalıştığını belirterek, "İsrail'in hedefi, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı kendi savaş doktrininin bir uzantısı haline getirmek. Ege'deki Türk-Yunan ihtilafını kullanarak siyonist devlet alanını genişletmek istiyorlar. 1947 sınırlarının çok ötesine yayılmayı amaçlayan emperyalist bir devlet yayılmacılığı söz konusu." analizdeki tespiti aktardı.

Yunan basınından İsrail eleştirisi! İsrail bizi kullanıyor, Türkiye bizi yok eder

YUNANİSTAN'DAN TARİHİ İTİRAF: "TÜRKLER SAVUNMA HATTIMIZI YOK EDER!"

Yunan basını, olası bir çatışmanın Yunanistan için felaket olacağını itiraf etti. Genelkurmay Başkanı Dimitris Houpis'in sözlerine de atıfta bulunulan analizde, Türkiye'nin askeri gücü karşısında Atina'nın şansı olmadığını belirterek, "Türkiye topraklarına herhangi bir saldırı durumunda meşruiyet zemini çöker, Lahey'de savunulur bir pozisyon kalmaz. Bu senaryo karşısında Türkler fazlasıyla bize karşılık verir ve onlar karşısındaki savunma hattımızı yok ederler. Umarım bu gerçeği fark ettiğimizde çok geç olmaz." ifadelerini kullandı.

YUNAN BASININDA İSRAİL ELEŞTİRİSİ!

Yunan basınından İsrail eleştirisi! İsrail bizi kullanıyor, Türkiye bizi yok eder
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yunan basınından İsrail eleştirisi! İsrail bizi kullanıyor, Türkiye bizi yok eder Yunan basınından İsrail eleştirisi! İsrail bizi kullanıyor, Türkiye bizi yok eder Yunan basınından İsrail eleştirisi! İsrail bizi kullanıyor, Türkiye bizi yok eder
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör