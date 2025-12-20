Yunan basınından İsrail eleştirisi! "İsrail bizi kullanıyor, Türkiye bizi yok eder"

Doğu Akdeniz'de İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında kurulan "şeytan üçgeni"nde Türkiye'yi hedef alan kirli planlar deşifre oldu. Üç ülkenin Türkiye'ye karşı "Hızlı Müdahale Gücü" kurma hazırlığı Atina'yı karıştırdı. Yunan basını, Miçotakis hükümetinin İsrail'in "taşeronluğunu" yaptığını yazarak, "İsrail bizi kullanıyor, Türkiye ile savaşmak intihar olur" uyarısında bulundu.

A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Atina'dan yaptığı yayında Yunan gazetecilerinden Leonidas Vatikiotis'in çarpıcı analizini ve bölgedeki son durumu aktardı.

"SİYONİST DEVLET TÜRKİYE'Yİ KISKACA ALMAK İSTİYOR"

A Haber muhabiri İlhan Tahsin, İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına dikkat çekerek, kurulan ittifakın asıl hedefini, "Siyonist devlet boş durmuyor. Yanına Yunanistan'ı ve Güney Kıbrıs'ı alarak Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ortak bir güç oluşturuyor. Amaç; Türkiye'yi güneyden ve batıdan, yani Ege'yi de kullanarak kıskaca almak. Ancak Türkiye'nin gücü ortada, bu planda ne kadar başarılı olabilecekleri meçhul." sözleri ile özetledi.