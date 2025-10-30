Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: "Bahis hesabını ben açmadım!"

Türkiye Futbol Federasyonu’nun “bahisçi hakemler” açıklamasıyla başlayan skandallar zincirine bir yenisi daha eklendi. Listede adı geçen Süper Lig hakemi Zorbay Küçük, bugün avukatıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek kendi adına açılan sahte bahis hesabı hakkında suç duyurusunda bulundu. Küçük, “Ben hiçbir zaman bahis oynamadım” diyerek iddiaları kesin bir dille yalanladı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, adliye önünden sıcak gelişmeleri ve Zorbay Küçük’ün özel açıklamalarını anbean aktardı. Mercan, Küçük’ün adliyeye geliş amacının adını temize çıkarmak ve kendisine komplo kuranları ortaya çıkarmak olduğunu belirtti. Küçük’ün, söz konusu hesabın kendi kişisel bilgileri kullanılarak başkaları tarafından açıldığını iddia ettiği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN