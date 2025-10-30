30 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: "Bahis hesabını ben açmadım!"
Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Bahis hesabını ben açmadım!

Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: "Bahis hesabını ben açmadım!"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2025 10:51
Türkiye Futbol Federasyonu’nun “bahisçi hakemler” açıklamasıyla başlayan skandallar zincirine bir yenisi daha eklendi. Listede adı geçen Süper Lig hakemi Zorbay Küçük, bugün avukatıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek kendi adına açılan sahte bahis hesabı hakkında suç duyurusunda bulundu. Küçük, “Ben hiçbir zaman bahis oynamadım” diyerek iddiaları kesin bir dille yalanladı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, adliye önünden sıcak gelişmeleri ve Zorbay Küçük’ün özel açıklamalarını anbean aktardı. Mercan, Küçük’ün adliyeye geliş amacının adını temize çıkarmak ve kendisine komplo kuranları ortaya çıkarmak olduğunu belirtti. Küçük’ün, söz konusu hesabın kendi kişisel bilgileri kullanılarak başkaları tarafından açıldığını iddia ettiği öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Bahis hesabını ben açmadım!
Karadağ’da Türk vatandaşları neden hedefte?
Karadağ'da Türk vatandaşları neden hedefte?
Yasal düzenlemeler yerine getirilecek
"Yasal düzenlemeler yerine getirilecek"
Hakem Zorbay Küçük: Gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik
Hakem Zorbay Küçük: "Gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik"
Zorbay Küçük: Bahis hesabını ben açmadım!
Zorbay Küçük: "Bahis hesabını ben açmadım!"
Hüseyin Gün’ün ihbarcısı konuştu
Hüseyin Gün’ün ihbarcısı konuştu
Kemal Kılıçdaroğlu parti mi kuracak?
Kemal Kılıçdaroğlu parti mi kuracak?
Külliye’de Terörsüz Türkiye görüşmesi!
Külliye'de "Terörsüz Türkiye" görüşmesi!
Almanya Başbakanı Merz’in dosyasında ne var?
Almanya Başbakanı Merz'in dosyasında ne var?
Binanın taşıyıcı sisteminde düzensizlik mi vardı?
Binanın taşıyıcı sisteminde düzensizlik mi vardı?
152 hakem bahisten disipline sevk edildi!
152 hakem bahisten disipline sevk edildi!
Kartalkaya yangın faciası davası:78 kişi kişi can vermişti!
Kartalkaya yangın faciası davası:78 kişi kişi can vermişti!
7 katlı bina çöktü: bir aile enkaz altında kaldı!
7 katlı bina çöktü: bir aile enkaz altında kaldı!
Daha Fazla Video Göster