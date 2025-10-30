30 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bahis skandalıyla gündeme gelen hakem Zorbay Küçük soluğu adliyede aldı: "Gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik"
Bahis skandalıyla gündeme gelen hakem Zorbay Küçük soluğu adliyede aldı: Gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik

Bahis skandalıyla gündeme gelen hakem Zorbay Küçük soluğu adliyede aldı: "Gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2025 11:05
Türkiye Futbol Federasyonu'nun "bahisçi hakemler" açıklamasıyla başlayan skandallar zincirine bir yenisi daha eklendi. Listede adı geçen Süper Lig hakemi Zorbay Küçük, bugün avukatıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, kendi adına açılan sahte bahis hesabı hakkında suç duyurusunda bulundu. Küçük, "Ben hiçbir zaman bahis oynamadım" diyerek iddiaları kesin bir dille yalanlarken, avukatı ise hesapların yabancı bir şahıs tarafından açıldığını ifade etti. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, adliye önünden sıcak gelişmeleri ve Zorbay Küçük'ün özel açıklamalarını anbean aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bahis skandalıyla gündeme gelen hakem Zorbay Küçük soluğu adliyede aldı: Gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik
Karadağ’da Türk vatandaşları neden hedefte?
Karadağ'da Türk vatandaşları neden hedefte?
Yasal düzenlemeler yerine getirilecek
"Yasal düzenlemeler yerine getirilecek"
Hakem Zorbay Küçük: Gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik
Hakem Zorbay Küçük: "Gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik"
Zorbay Küçük: Bahis hesabını ben açmadım!
Zorbay Küçük: "Bahis hesabını ben açmadım!"
Hüseyin Gün’ün ihbarcısı konuştu
Hüseyin Gün’ün ihbarcısı konuştu
Kemal Kılıçdaroğlu parti mi kuracak?
Kemal Kılıçdaroğlu parti mi kuracak?
Külliye’de Terörsüz Türkiye görüşmesi!
Külliye'de "Terörsüz Türkiye" görüşmesi!
Almanya Başbakanı Merz’in dosyasında ne var?
Almanya Başbakanı Merz'in dosyasında ne var?
Binanın taşıyıcı sisteminde düzensizlik mi vardı?
Binanın taşıyıcı sisteminde düzensizlik mi vardı?
152 hakem bahisten disipline sevk edildi!
152 hakem bahisten disipline sevk edildi!
Kartalkaya yangın faciası davası:78 kişi kişi can vermişti!
Kartalkaya yangın faciası davası:78 kişi kişi can vermişti!
7 katlı bina çöktü: bir aile enkaz altında kaldı!
7 katlı bina çöktü: bir aile enkaz altında kaldı!
Daha Fazla Video Göster