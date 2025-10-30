Bahis skandalıyla gündeme gelen hakem Zorbay Küçük soluğu adliyede aldı: "Gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "bahisçi hakemler" açıklamasıyla başlayan skandallar zincirine bir yenisi daha eklendi. Listede adı geçen Süper Lig hakemi Zorbay Küçük, bugün avukatıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, kendi adına açılan sahte bahis hesabı hakkında suç duyurusunda bulundu. Küçük, "Ben hiçbir zaman bahis oynamadım" diyerek iddiaları kesin bir dille yalanlarken, avukatı ise hesapların yabancı bir şahıs tarafından açıldığını ifade etti. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, adliye önünden sıcak gelişmeleri ve Zorbay Küçük'ün özel açıklamalarını anbean aktardı.

