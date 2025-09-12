Beşiktaş'ta Joao Mario ile yollar ayrıldı! İşte Joao Mario'nun yeni takımı...
Beşiktaş, Portekizli futbolcu Joao Mario'nun Yunan ekibi AEK'ya kiralandığını duyurdu.
İşte siyah-beyazlı ekipten yapılan resmi açıklama:
Profesyonel futbolcumuz Joao Mario'nun 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AEK Atina ile anlaşmaya varılmıştır.
Joao Mario'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.