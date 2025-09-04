İşte Bizim Çocuklar! Türkiye Gürcistan’ı mağlup etti

04 Eylül 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2025 09:40 Güncelleme: 04.09.2025 21:24
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti. Türkiye, gruptaki ikinci maçında 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı konuk edecek.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'a konuk oldu. Boris Paichadze Ulusal Stadı'da oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetti.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti.

Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da ay-yıldızlı ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelede milli takımın golleri Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'ndan (2) geldi.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı konuk edecek.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

İlk yarı
3. dakikada sol kanattan Arda'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Mert Müldür kafayla topu ağlara yolladı. 0-1

10. dakikada İsmail Yüksek ceza sahası dışında kaptığı topu Arda Güler'e aktardı. Topla birlikte ceza sahasına giren Arda'nın şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

24. dakikada Arda Güler'in ceza sahası dışından vuruşunda top dışarı çıktı.

41. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

45+2. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan yapılan ortada arka direkte Lochosvili'nin şutu yandan auta çıktı.

(İkinci yarı)
52. dakikada Arda Güler'in pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus'un pasında penaltı noktası üzerinde Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top ağlara gitti. 0-3
63. dakikada Kvaratshkelia'nın şutunda top direkten döndü. Dönen topu Davitashvili filelere yolladı. 1-3
71. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası Kochorashvili'ye yapılan hareketi inceleyen hakem Davide Massa, Barış Alper Yılmaz'a direkt kırmızı kart gösterdi.
84. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Kvaratskhelia'nın sert şutunda kaleci Uğurcan topu çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
90+8. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Kvaratskhelia'nın yerden şutunda top ağlarla buluştu.

11'LER

GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Kochorashvilş, Kvaratskhelia, Davitashvili, Lochoshvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Mikautadze

TÜRKİYE: Uğurcan, Merih, Kerem, Arda, Hakan, Kenan, Eren, Abdülkerim, İsmail, Mert, Yunus

İKİNCİ MAÇTA RAKİP İSPANYA

Türkiye, E Grubu'nda Gürcistan'ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan'a karşı Dünya Kupası'na katılma mücadelesi verecek. Grubun diğer maçında yarın TSİ 21.45'te Bulgaristan ile İspanya karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında ise 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı konuk edecek.

GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

