İşte Bizim Çocuklar! Türkiye Gürcistan'ı mağlup etti
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti. Türkiye, gruptaki ikinci maçında 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı konuk edecek.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'a konuk oldu. Boris Paichadze Ulusal Stadı'da oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetti.
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti.
Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da ay-yıldızlı ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelede milli takımın golleri Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'ndan (2) geldi.
Türkiye, gruptaki ikinci maçında 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı konuk edecek.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
İlk yarı
3. dakikada sol kanattan Arda'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Mert Müldür kafayla topu ağlara yolladı. 0-1
10. dakikada İsmail Yüksek ceza sahası dışında kaptığı topu Arda Güler'e aktardı. Topla birlikte ceza sahasına giren Arda'nın şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
24. dakikada Arda Güler'in ceza sahası dışından vuruşunda top dışarı çıktı.
41. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
45+2. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan yapılan ortada arka direkte Lochosvili'nin şutu yandan auta çıktı.
(İkinci yarı)
52. dakikada Arda Güler'in pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus'un pasında penaltı noktası üzerinde Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top ağlara gitti. 0-3
63. dakikada Kvaratshkelia'nın şutunda top direkten döndü. Dönen topu Davitashvili filelere yolladı. 1-3
71. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası Kochorashvili'ye yapılan hareketi inceleyen hakem Davide Massa, Barış Alper Yılmaz'a direkt kırmızı kart gösterdi.
84. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Kvaratskhelia'nın sert şutunda kaleci Uğurcan topu çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
90+8. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Kvaratskhelia'nın yerden şutunda top ağlarla buluştu.
11'LER
GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Kochorashvilş, Kvaratskhelia, Davitashvili, Lochoshvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Mikautadze
TÜRKİYE: Uğurcan, Merih, Kerem, Arda, Hakan, Kenan, Eren, Abdülkerim, İsmail, Mert, Yunus
İKİNCİ MAÇTA RAKİP İSPANYA
Türkiye, E Grubu'nda Gürcistan'ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan'a karşı Dünya Kupası'na katılma mücadelesi verecek. Grubun diğer maçında yarın TSİ 21.45'te Bulgaristan ile İspanya karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında ise 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı konuk edecek.
GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.
Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.
Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gözleri Karadeniz dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?
- İsmail Kartal kimdir, hangi görevlerde bulundu? Kariyerindeki başarılar ve futbol geçmişi
- KYK yurt ücretleri zamlandı mı, ne kadar oldu? 2025-2026 KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt özellikleri neler?
- Kişilik testi: İlk gördüğünüz hayvan hangisi? Gizli gücünüzü ortaya çıkarıyor
- 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek? Dini tatil takvimi
- Göğe uzanıyor: Yeni gökdelen Burj Khalifa’yı tahtından indiriyor!
- Google alternatifi arama motorları listesi | Google dışında hangi arama motorları var, neler kullanılabilir?
- Ons ve gram altın o tarihte bu rakamlara ulaşacak! İslam Memiş’ten net tahmin: Önce 5 bin TL sonra...
- 12 Dev Adam EuroBasket 2025 son 16 turu: Türkiye-İsveç maçı ne zaman ve hangi kanalda?
- Gmail şifresi nasıl değiştirilir? Parola sıfırlama ve adım adım Google hesap güvenliği
- DHY kura sonuç sorgulama ekranı | Sağlık Bakanlığı 124. Dönem DHY doktor ataması İSİM LİSTESİ nereden öğrenilir?
- Google ne zaman kuruldu, sahibi kim? Türkiye’de ilk ne zaman kullanıldı?