Süper Lig’de 32. hafta heyecanı başlıyor! Adım adım sona doğru

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı, yarın oynanacak 2 maçla başlayacak. Haftanın açılış maçlarında lider Galatasaray, Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek, Atakaş Hatayspor da iç sahada TÜMOSAN Konyaspor'la karşılaşacak.



Süper Lig'de 32. haftanın maç programı şöyle:



Yarın:

20.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)

20.00 Galatasaray-Sipay Bodrum FK (RAMS Park)



19 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

19.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)



20 Nisan Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor (Çaykur Didi)

19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor (Ülker)



21 Nisan Pazartesi:

20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor (Gain Park)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN