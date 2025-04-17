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Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor! Adım adım sona doğru

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 17.04.2025 09:43
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Süper Lig’de 32. hafta heyecanı başlıyor! Adım adım sona doğru

Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın (18 Nisan 2025) oynanacak Galatasaray - Bodrum FK ve Hatayspor - Konyaspor maçlarıyla başlayacak. Haftanın kritik karşılaşmalarından biri de Fenerbahçe - Kayserispor arasında oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı, yarın oynanacak 2 maçla başlayacak. Haftanın açılış maçlarında lider Galatasaray, Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek, Atakaş Hatayspor da iç sahada TÜMOSAN Konyaspor'la karşılaşacak.

Süper Lig'de 32. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:
20.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)
20.00 Galatasaray-Sipay Bodrum FK (RAMS Park)

19 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)
19.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

20 Nisan Pazar:
13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor (Çaykur Didi)
19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor (Ülker)

21 Nisan Pazartesi:
20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor (Gain Park)

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Süper Lig’de 32. hafta heyecanı başlıyor! Adım adım sona doğru Süper Lig’de 32. hafta heyecanı başlıyor! Adım adım sona doğru Süper Lig’de 32. hafta heyecanı başlıyor! Adım adım sona doğru
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