CANLI İZLE | Galatasaray - Trabzonspor maçı şifresiz veren kanallar listesi

Mücadele öncesinde Galatasaray'da Mauro İcardi'nin sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği kesinleşti. Buna karşın, Mertens ve Yunus Akgün gibi formda isimlerin performansı merakla bekleniyor. Trabzonspor ise teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde derbiden galibiyetle ayrılarak moral depolamak istiyor.

Galatasaray - Trabzonspor Maçı

Galatasaray - Trabzonspor Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Taraftarların heyecanla beklediği mücadele, 16 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Türkiye'de yalnızca beIN Sports 1 üzerinden canlı yayınlanacak maç, yurtdışında birçok farklı ülkeden de takip edilebilecek.

Galatasaray - Trabzonspor Maçı

GS- TS Maçı Şifresiz Veren Kanallar

Güney Amerika: Star+

Karayipler Bölgesi: ESPNPlay Caribbean

Kanada: Fanatiz, beIN SPORTS (İspanyolca), fubo TV, beIN SPORTS CONNECT

Çekya: Sport 1 CZ/SK

Fransa: beIN SPORT Max 8, Free

Hollanda: Ziggo Sport

Portekiz: Sport TV 4 (Şifresiz), Sport TV Multiscreen (Şifresiz - Konferans Yayın)

Romanya: Prima Play, Prima Sport 3

Slovakya: Sport 1 CZ/SK

Ukrayna: MEGOGO Football 1

Galatasaray - Trabzonspor Maçı

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkkerim, Sallai, Torreira, Sara, Berkan, Mertens, Osimhen, Yunus

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren, Ozan, Umut, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza

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