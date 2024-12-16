CANLI İZLE | Galatasaray - Trabzonspor maçı şifresiz veren kanallar listesi
Süper Lig'in 16. haftasında futbolseverler dev derbi heyecanına kilitlendi. Galatasaray, Rams Park’ta Trabzonspor’u ağırlıyor. Liderlik yarışındaki sarı-kırmızılı ekip, bu kritik mücadelede üç puan almayı hedeflerken, konuk ekip Trabzonspor kötü gidişe dur demek istiyor. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS - TS maçı şifresiz veren kanallar listesi…
Mücadele öncesinde Galatasaray'da Mauro İcardi'nin sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği kesinleşti. Buna karşın, Mertens ve Yunus Akgün gibi formda isimlerin performansı merakla bekleniyor. Trabzonspor ise teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde derbiden galibiyetle ayrılarak moral depolamak istiyor.
Galatasaray - Trabzonspor Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Taraftarların heyecanla beklediği mücadele, 16 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Türkiye'de yalnızca beIN Sports 1 üzerinden canlı yayınlanacak maç, yurtdışında birçok farklı ülkeden de takip edilebilecek.
GS- TS Maçı Şifresiz Veren Kanallar
Güney Amerika: Star+
Karayipler Bölgesi: ESPNPlay Caribbean
Kanada: Fanatiz, beIN SPORTS (İspanyolca), fubo TV, beIN SPORTS CONNECT
Çekya: Sport 1 CZ/SK
Fransa: beIN SPORT Max 8, Free
Hollanda: Ziggo Sport
Portekiz: Sport TV 4 (Şifresiz), Sport TV Multiscreen (Şifresiz - Konferans Yayın)
Romanya: Prima Play, Prima Sport 3
Slovakya: Sport 1 CZ/SK
Ukrayna: MEGOGO Football 1
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkkerim, Sallai, Torreira, Sara, Berkan, Mertens, Osimhen, Yunus
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren, Ozan, Umut, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza