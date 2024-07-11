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Servet Yardımcı TFF Başkan adaylığından çekildi

ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 15:50 Güncelleme: 11.07.2024 15:51
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Servet Yardımcı TFF Başkan adaylığından çekildi

Son dakika haberine göre daha önce TFF Başkanlığı için adaylığını açıklayan Servet Yardımcı, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Yazılı bir açıklama yapan Yardımcı, "Halen, seçimi kazanabilmek için yeterli imza sayısı ve destek elimizde olmasına rağmen, TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim." ifadelerini kullandı.

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