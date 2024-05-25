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Avrupa'da kriz VAR! UEFA'ya dava açıldı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024
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Avrupa’da kriz VAR! UEFA’ya dava açıldı

EURO 2024'e bir aydan az bir süre kala Avrupa'da VAR krizi patlak verdi. Bir teknoloji firması sistemin UEFA tarafından izinsiz kullanıldığını iddia ederek dava açtı.

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