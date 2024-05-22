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TFF resmen duyurdu! Ziraat Türkiye Kupası finalinde Ali Şansalan düdük çalacak...

Giriş Tarihi: 22.05.2024 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
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TFF resmen duyurdu! Ziraat Türkiye Kupası finalinde Ali Şansalan düdük çalacak...

ATV ekranlarından yayınlanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Hakem Ali Şansalan'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma öncesi 75 bin bilet satılırken dev finalde büyük heyecan yaşanacak. İşte detaylar...

Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçı yarın yapılacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak.

İŞTE İKİ TAKIMIN KUPA YOLCULUĞU

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip, sırasıyla Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale geldi.

Bordo-mavili ekip ise 4. turdan girdiği organizasyonda Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek finalist oldu.

75 BİN BİLET SATILDI

Yaklaşık 75 bin taraftarın seyretmesi beklenen karşılaşmanın bilet fiyatları kuzey ve güney tribünleri için 500, doğu ve batı tribünleri için bin lira olarak belirlendi.

Beşiktaş taraftarları doğu ve kuzey, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde maçı takip edecek.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Ali Şansalan düdük çalacak.

AVRUPA'YA EN KESTİRME YOL KUPA

Beşiktaş'ın gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmesinin yolu da kupadan geçiyor.

Lig sıralamasında 5. durumda bulunan ve son hafta karşılaşacağı Kasımpaşa ile Avrupa vizesi almak için yarışan siyah-beyazlı ekip, kupayı kazanması halinde gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılacak.

Beşiktaş kupayı kaybetmesi durumunda ise Kasımpaşa deplasmanında yenilmemeye çalışacak. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı yenerse RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor maçının sonucuna göre Avrupa kupalarına katılım durumu belli olacak.

Kara Kartallar, Kasımpaşa ile berabere kalması halinde UEFA Konferans Ligi ön eleme turlarına katılacak.

GHEZZAL BELİRSİZ

Siyah-beyazlı takımda final öncesinde Rachid Ghezzal'ın durumu henüz netlik kazanamadı.

Sakatlığı nedeniyle Atakaş Hatayspor maçında görev yapamayan tecrübeli oyuncunun Trabzonspor karşısında da görev yapması düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Ghezzal'ın durumu sağlık heyetinin yapacağı son değerlendirmeden sonra netlik kazanacak.

Atakaş Hatayspor karşısında görev almayan bir başka isim olan Jackson Muleka ise kupa finalinde görev verilmesi durumunda forma giyebilecek.

3 YIL SONRA TEKRAR KUPAYI İSTİYOR

En son 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra tekrar bu başarıyı tekrarlamak istiyor.

Bordo-mavililer, 2020-2021 sezonunda ilk oynadığı 5. eleme turunda, 2021-2022 sezonunda yarı finalde, 2022-2023 sezonunda da çeyrek finalde elenmişti.

DOĞAN'IN İLK KUPASI OLACAK

Trabzonspor'un kupayı kazanması halinde, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulunun ilk kupası olacak.

Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, siyah-beyazlı takım karşısında mutlu sona ulaşılması halinde 26 Mart 2023'de seçildiği kulüp başkanlığı görevi dönemindeki ilk kupa sevincini yaşayacak.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Mert - Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Semih, Muleka

Trabzonspor: Uğurcan-Meunier, Mendy, Denswil, Eren- Berat-Umut Güneş-Visca-Bardhi-Trezeguet-Onuachu

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