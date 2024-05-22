TFF resmen duyurdu! Ziraat Türkiye Kupası finalinde Ali Şansalan düdük çalacak...

75 BİN BİLET SATILDI

Yaklaşık 75 bin taraftarın seyretmesi beklenen karşılaşmanın bilet fiyatları kuzey ve güney tribünleri için 500, doğu ve batı tribünleri için bin lira olarak belirlendi.

Beşiktaş taraftarları doğu ve kuzey, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde maçı takip edecek.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Ali Şansalan düdük çalacak.