Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den Cumhur İttifak'ı açıklaması: Devam edecektir
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli Kurban Bayramı namazının ardından Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli ziyaret sonrası basın mensuplarına gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. MHP lideri Cumhur İttifak'ının yoluna devam edeceğini ifade etti.
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli Kurban Bayramı namazının ardından Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli açıklamasında Cumhur İttifakı'nın yoluna devam edeceğini söyledi.
Bahçeli Cumhur İttifakı hakkında yapılan yorumlar için "Yalan ve fitne üzerinden görüş beyan ediyorlar. Bizde çatlama olmaz biz kerpiç değil kayayız" dedi.
MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
Türk siyasetinde kavga yaratmak isteyenler hergün yalan fitne üzerinde görüş beyanediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti ayaktadır. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle devam etmektedir. Tüm seçimler tamamlanmıştır. 2028'e kadar olan süre içerisinde Cumhur İttifak'ının önünde 4 önemli konu bulunmaktadır.
'BİZDE ÇATLAMA OLMAZ'
Milletin huzurunda bulunurken herhangi bir sebeple hükümet çatlayacak gibi milleti karamsarlığa, geçim sıkıntısından bahsediyorlar. Cumhur İttifakı devam edecektir. Bizde çatlama olmaz. Biz kaya gibi bir Cumhur İttifakı'yız. Kayaların parçalanması gürültülü olur ama sonuç vermez. O yüzden siyasiler kaynaşmada, barışmada samimi olmalı, milletin huzurunu bozacak davranışlardan kaçınmalı. Türkiye'nin önderliğinde emperyalist güçlere karşı başarı elde etmenin peşindedir. Burada köstek değil, destek olunmalıdır.
MHP, üzerine düşen her türlü sorumluluğu fedakarlığı yaparak yoluna devam edecektir. MHP'yi anlamayanlar kırık masalar üzerinde gelecek vaat edenlerin, masayı nasıl dağıttıklarını utanmadan hatırlamadan yol göstermeye çalışmaktadır. Allah onları ıslah etsin.
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