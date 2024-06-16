Son dakika | MHP lideri Bahçeli’den Cumhur İttifak’ı açıklaması: Devam edecektir

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli Kurban Bayramı namazının ardından Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli açıklamasında Cumhur İttifakı'nın yoluna devam edeceğini söyledi.

Bahçeli Cumhur İttifakı hakkında yapılan yorumlar için "Yalan ve fitne üzerinden görüş beyan ediyorlar. Bizde çatlama olmaz biz kerpiç değil kayayız" dedi.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Türk siyasetinde kavga yaratmak isteyenler hergün yalan fitne üzerinde görüş beyanediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti ayaktadır. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle devam etmektedir. Tüm seçimler tamamlanmıştır. 2028'e kadar olan süre içerisinde Cumhur İttifak'ının önünde 4 önemli konu bulunmaktadır.