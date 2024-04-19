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ZTK Yarı Final rövanş programı açıklandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024
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ZTK Yarı Final rövanş programı açıklandı

Son dakika haberi...Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçları 7-8 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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