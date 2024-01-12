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Trendyol Süper Lig'de 21, 22 ve 23'üncü haftanın programı belli oldu

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Giriş Tarihi: 12.01.2024 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
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Trendyol Süper Lig’de 21, 22 ve 23’üncü haftanın programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 21, 22 ve 23'üncü haftanın programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ligde 3 haftalık program şöyle:

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