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Süper Lig'de ertelenen 16.hafta maçları başlıyor! Zirve yolunda kritik hafta...

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Giriş Tarihi: 08.01.2024 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
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Süper Lig’de ertelenen 16.hafta maçları başlıyor! Zirve yolunda kritik hafta...

Süper Lig'de ertelenen 16.hafta maçları yarın oynanacak dört karşılaşmayla başlarken ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe evinde Konyaspor'u konuk edecek. Yine şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray ise Sivasspor deplasmanına konuk olacak. İşte detaylar...

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