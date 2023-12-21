Arda Güler Real Madrid’ten ayrılıyor mu? Peres son kararını verdi

Fenerbahçe'den Real Madrid'e yüksek bonservis bedeli ile transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyele henüz forma şansı bulamayan Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

Sakatlığı nedeniyle bir türlü oynama fırsatı bulamayan genç yıldızın geleceği ise merak konusu oldu.