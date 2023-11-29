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Futbol tarihine geçecek değişiklik! Sarı ve kırmızı kartının yanına artık...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2023 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
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Futbol tarihine geçecek değişiklik! Sarı ve kırmızı kartının yanına artık...

Futbolda tarihi bir değişiklik kapıda, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından hayata geçirilmesi planlanan uygulama ile oyun kurallarında önemli bir evrim yaşanacak. IFAB, Premier Lig'de bunun denenebileceğine onay verdi. Futbolseverlere adeta oyun kurallarını yeniden öğretecek düzenlemeye dair detaylar haberimizde....

Futbolda tarihi bir değişiklik kapıda, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından hayata geçirilmesi planlanan uygulama ile oyun kurallarında önemli bir evrim yaşanacak. IFAB, bu düzenlemenin etkilerini gözlemlemek ve test etmek amacıyla Premier Lig'de denenebileceğine onay verdi. Futbolseverlere adeta oyun kurallarını yeniden öğretecek bu düzenleme, futbol sahalarında heyecan verici değişikliklere neden olabilir. Sarı ve kırmızı kartının yanına artık...

SARI VE KIRMIZI KARTIN ÜÇÜNCÜSÜ GELİYOR!

Turuncu kart uygulaması, futbolda uzun süredir gündemde olsa da bu kez artık taktik fauller için de üst düzeyde kullanılabilecek bir yöntem haline gelmeye hazırlanıyor.

Yabancı kaynakların haberine göre taktik faul yapan oyuncunun turuncu kart ile 10 dakika kenarda kalmasına ilişkin uygulama, çok yakın bir süre içerisinde uygulanmaya başlanabilir. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Premier Lig'de bunun denenebileceğine onay vermiş durumda.

Uygulamaya geçmek adına öngörülen kısa süre de oldukça kısa. Önümüzdeki sezondan itibaren Premier Lig gibi elit organizasyonlarda turuncu kart uygulaması devreye girebilir.

TURUNCU KART NEDİR?

Futbolda turuncu kart, hafif ihlallerde sarı kartın yetersiz, ancak kırmızı kartın ağır olduğu durumlarda hakemlerin daha rahat ve adil karar verebilmesi için geliştirilen bir uygulamadır.

Turuncu kart, bir oyuncunun oyundan atılmamasına rağmen belirli bir süre boyunca ceza almasını sağlayabilir. Bu sürenin, genellikle 7 ila 10 dakika arasında değişmesi bekleniyor.

Turuncu kartı gören futbolcu, pozisyonun ciddiyetine bağlı olarak belirlenen süre boyunca oyun dışında kalabilir. Bu süre zarfında oyuncu, ceza kulübesine giderek 4. hakemin yanında oturabilir.

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