Futbol tarihine geçecek değişiklik! Sarı ve kırmızı kartının yanına artık...

Futbolda tarihi bir değişiklik kapıda, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından hayata geçirilmesi planlanan uygulama ile oyun kurallarında önemli bir evrim yaşanacak. IFAB, bu düzenlemenin etkilerini gözlemlemek ve test etmek amacıyla Premier Lig'de denenebileceğine onay verdi. Futbolseverlere adeta oyun kurallarını yeniden öğretecek bu düzenleme, futbol sahalarında heyecan verici değişikliklere neden olabilir. Sarı ve kırmızı kartının yanına artık...

SARI VE KIRMIZI KARTIN ÜÇÜNCÜSÜ GELİYOR!

Turuncu kart uygulaması, futbolda uzun süredir gündemde olsa da bu kez artık taktik fauller için de üst düzeyde kullanılabilecek bir yöntem haline gelmeye hazırlanıyor.