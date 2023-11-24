Süper Lig 13 hafta maç takvimi | 2023 Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Milli ara bitti mi? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Süper Lig'in 13. hafta maç programı, futbolseverler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Milli aranın sona ermesiyle birlikte yeşil sahalarda futbolcular tekrar yerini alacak, heyecan dolu mücadelelere tanık olacağız. Bu hafta, kıyasıya rekabetin yaşanacağı maçlar için geri sayım başladı. Peki Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Milli ara bitti mi?

SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ PROGRAMI

25 Kasım Cumartesi