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Süper Lig 13 hafta maç takvimi | 2023 Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Milli ara bitti mi? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2023
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Süper Lig 13 hafta maç takvimi | 2023 Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Milli ara bitti mi? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Milli aranın ardından futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig maç programı netlik kazandı. Türk Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 13. Hafta maç programını açıkladı. Bu kapsamda, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük takımların mücadeleleri merak konusu oldu. Futbolseverler, takımlarının ne zaman sahaya çıkacağını, karşılaşmaların hangi tarih ve saatlerde gerçekleşeceğini öğrenmek için maç programını yakından takip ediyor.

Süper Lig'in 13. hafta maç programı, futbolseverler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Milli aranın sona ermesiyle birlikte yeşil sahalarda futbolcular tekrar yerini alacak, heyecan dolu mücadelelere tanık olacağız. Bu hafta, kıyasıya rekabetin yaşanacağı maçlar için geri sayım başladı. Peki Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Milli ara bitti mi?

SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ PROGRAMI

25 Kasım Cumartesi

13:30 İstanbulspor A.Ş. - Atakaş Hatayspor

16:00 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Mke Ankaragücü

16:00 Tümosan Konyaspor - Kasımpaşa A.Ş. Detaylar Detaylar

19:00 Galatasaray A.Ş. - Corendon Alanyaspor

26 KASIM PAZAR

13:30 Mondihome Kayserispor - Yukatel Adana Demirspor A.Ş.

16:00 Yılport Samsunspor - Beşiktaş A.Ş.

16:00 Bıtexen Antalyaspor - Çaykur Rizespor A.Ş.

19:00 Fenerbahçe A.Ş. - Vavacars Fatih Karagümrük

27 KASIM PAZARTESİ

20:00 Rams Başakşehir Futbol Kulübü - Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.

20:00 Ems Yapı Sivasspor - Trabzonspor A.Ş.

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