24 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Filenin Sultanları tarih yazdı! Belçika'yı da rahat geçtik! Gruplarda 7 maçta 7 galibiyet...

Filenin Sultanları tarih yazdı! Belçika'yı da rahat geçtik! Gruplarda 7 maçta 7 galibiyet...

SPOR
Giriş Tarihi: 24.09.2023 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023
ABONE OL
Filenin Sultanları tarih yazdı! Belçika’yı da rahat geçtik! Gruplarda 7 maçta 7 galibiyet...

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki yedinci ve son maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Japonya'da başkenti Tokyo'da düzenlenen elemelerde oynadığı yedi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, turnuvayı 21 puanla namağlup zirvede tamamladı. Üst üste 22'nci galibiyetine imza atan Ay-yıldızlılar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki 7. maçında Belçika'yı 3-0 yendi. 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmayı dün oynanan maçta Japonya'yı yenerek garantileyen Türkiye, bu sonuçla elemelerde 7'de 7 yaptı.

VARGAS YİNE SAHNEDE

Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyan milliler, rakibi karşısında rahat bir galibiyet elde etti. Milli oyuncu Melissa Vargas, 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

MAÇ KAYBETMEYEN TEK TAKIM

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen elemelerde oynadığı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan "Filenin Sultanları", turnuvayı 21 puanla namağlup zirvede tamamladı. Birincilik kupasını kaptan Eda Erdem Dündar aldı.

İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takım, elemelerde maç kaybetmeyen tek takım oldu.

FIVB Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu "dünya 1 numarası" A Milli Kadın Voleybol Takımı, galibiyet serisini de 22 maça çıkardı.

MAÇTAN DETAYLAR

Salon: Yoyogi

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Andrew Cameron (Kanada)

Türkiye: Eda Erdem Dündar, Elif Şahin, Derya Cebecioğlu, Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın (Gizem Örge, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Ayça Aykaç, Kübra Akman)

Belçika: Van Gestel, Lemmens, Martin, Stragier, Janssens, Krenicky (Rampelberg, Van de Vyver, Demeyer, Cos, Avermaet)

Setler: 25-14, 25-20, 25-21

Süre: 73 dakika

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA