Milyonların beklediği haber! Doğum izni 24 haftaya uzuyor

Bakan Göktaş, "Bugüne kadar 133 bin 466 gencimiz, bu fondan yararlanmaya hak kazandı, 8 milyar 59 milyon lira ödeme gerçekleştirdik." diye konuştu.

Ayrıca, farklı sektörlerde yaptıkları 2 bin 7 indirim anlaşmasıyla çiftlerin evlilik hazırlıklarını kolaylaştırdıklarını aktaran Göktaş, faizsiz sundukları kredi miktarını yükselterek 25 yaşına kadar gençler için 250 bin lira, 26 ila 29 yaş arasındaki gençleri içinse 200 bin lira belirlediklerini anlattı.

Göktaş, Aile Yılı'nda doğum yardımlarında da önemli bir reformu hayata geçirdiklerinin altını çizerek, 2025 yılı itibarıyla doğan her çocuk için hiçbir kriter aramaksızın teşvikler getirdiklerini söyledi.