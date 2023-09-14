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Futbol dünyasını sarsan skandal! Real Madrid'de 3 oyuncuya çocuk pornosundan gözaltı

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Giriş Tarihi: 14.09.2023 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023
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Futbol dünyasını sarsan skandal! Real Madrid’de 3 oyuncuya çocuk pornosundan gözaltı

Reuters, İspanyol polisinin ismi açıklanmayan 3 Real Madrid oyuncusunun çocuk pornosu şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

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