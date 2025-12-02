Irak’ın kuzeyinde peşmerge ve aşiret çatışması! Lanas rafinerisini havaya uçurma tehdidi

Irak'ın kuzeyinde peşmerge ve Herki aşiretine ait güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.



BAZI BİNALAR ATEŞE VERİLDİ

Kürdistan Demokrat Partisi'ne ait bazı binaların ateşe verildiği ve kaymakamlık binasının kontrol altına alındığı açıklandı. Ayrıca Erbil'in Lajan köyünde, bölgeye Peşmerge güçlerinin gelmesiyle halkın köyden ayrılmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı Irak Temsilcisi Muhammet Kurşun, çıkan saldırılara ilişkin bölgeden sıcak bilgileri aktardı.

"İSTİHDAM SÖZÜNÜN TUTULMAMASI NEDENİYLE ÇATIŞMA BAŞLADI"

AA Irak Temsilcisi Muhammet Kurşun'un açıklamalarından satır başları...

Şu anda her iki aşiretin de birçok kolu bulunuyor ve bu kollar farklı gruplara ayrılmış durumda. Cevher Ağa'nın etkisi altındaki gruplar, özellikle Süleymaniye'de KYB kontrolündeki bölgelerde hareket ediyor ve mevcut gösterilerin büyük bölümü de Cevher Ağa'nın yönlendirmesiyle organize ediliyor. Aslında benzer olaylar 2-3 ay önce de yaşanmıştı. O dönemde gösterilerin başını çeken isim Hurşit Herki'ydi. Ancak Herki şu an KDP'ye yakın duruyor ve güvenlik güçlerini destekleyen bir pozisyonda. Buna karşın, Cevher Ağa ve ona bağlı gruplar bugün yaşanan protestoları sürdüren taraf.

Bu gerilimin temelinde seçimler öncesinde Herki aşiretine bağlı Lacan köyü sakinlerine verilen bir istihdam sözü bulunuyor. Lanas adlı, bölge için kritik önem taşıyan petrol rafinerisinde iş vaadi yapılmıştı. Hatırlanacağı üzere, geçen hafta Kormor doğalgaz sahasına yönelik saldırı sonrası sadece IKBY'de değil, Irak genelinde ciddi elektrik kesintileri yaşanmıştı. 24 saatlik elektrik 5–6 saate düşmüş, bu sağlanan elektriğin büyük bölümü de yine Lanas rafinerisinden geliyordu. Bölge bu nedenle stratejik bir noktada.

A Haber - Ekran Görüntüsü

"LANAS RAFİNERİSİNİ HAVAYA UÇURMAKLA TEHDİT EDİYORLAR"

Şimdi gösterileri organize eden gruplar, Lanas rafinerisini havaya uçurmakla tehdit ediyor. Esas talep ise ekonomik: nakliye ve lojistik faaliyetlerinde kendilerine pay verilmesi. Hükümet bu taleplerin bir kısmını karşılamış olsa da tamamı karşılanmayınca Lacan köyünde protestolar başladı. Gösterilerde bazı kişilerin gözaltına alınması üzerine olay daha da büyüdü. Herki aşiretine bağlı gruplar protestoları sürdürürken, aşiret dışındaki köylüler eylemleri sonlandırıp evlerine dönmüş durumda.

Şu an itibarıyla Lacan köyündeki gösteriler büyük ölçüde sona erdi; ancak mesele Herki aşiretiyle güvenlik güçleri arasında daha geniş bir çatışmaya dönüşmüş durumda. Havaat ilçesinde tansiyon hâlâ yüksek.