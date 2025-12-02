02 Aralık 2025, Salı
Irak'ın kuzeyinde peşmerge ve aşiret çatışması! Lanas rafinerisini havaya uçurma tehdidi

Irak'ın kuzeyinde peşmerge ve aşiret çatışması! Lanas rafinerisini havaya uçurma tehdidi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.12.2025 23:33 Güncelleme: 02.12.2025 00:57
Irak’ın kuzeyinde peşmerge ve aşiret çatışması! Lanas rafinerisini havaya uçurma tehdidi

Irak'ın kuzeyinde peşmerge ve Herki aşiretine ait güçler arasında şiddetli çatışma çıktı. Bölgede saldırılar devam ederken AA Irak Temsilcisi Muhammet Kurşun A Haber canlı yayınına bağlanarak bölgedeki çatışmanın nedeninin petrol rafinerisini sahiplerinin Lajan köyü halkına istihdam sözü verdiği ve iddiaya göre bu sözün tutulmaması nedeniyle çatışmanın başladığını belirtti. Kurşun açıklamalarında "Aşiret grupları Lanaz petrol rafinerisini havaya uçurmakla tehdit ediyor" dedi.

Irak'ın kuzeyinde peşmerge ve Herki aşiretine ait güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

IRAK'IN KUZEYİNDE ŞİDDETLİ ÇATIŞMA


BAZI BİNALAR ATEŞE VERİLDİ

Kürdistan Demokrat Partisi'ne ait bazı binaların ateşe verildiği ve kaymakamlık binasının kontrol altına alındığı açıklandı. Ayrıca Erbil'in Lajan köyünde, bölgeye Peşmerge güçlerinin gelmesiyle halkın köyden ayrılmak zorunda kaldığı ifade edildi.

PEŞMERGE-AŞİRET ÇATIŞMASI NEDEN BAŞLADI?

Anadolu Ajansı Irak Temsilcisi Muhammet Kurşun, çıkan saldırılara ilişkin bölgeden sıcak bilgileri aktardı.

"İSTİHDAM SÖZÜNÜN TUTULMAMASI NEDENİYLE ÇATIŞMA BAŞLADI"

AA Irak Temsilcisi Muhammet Kurşun'un açıklamalarından satır başları...

Şu anda her iki aşiretin de birçok kolu bulunuyor ve bu kollar farklı gruplara ayrılmış durumda. Cevher Ağa'nın etkisi altındaki gruplar, özellikle Süleymaniye'de KYB kontrolündeki bölgelerde hareket ediyor ve mevcut gösterilerin büyük bölümü de Cevher Ağa'nın yönlendirmesiyle organize ediliyor. Aslında benzer olaylar 2-3 ay önce de yaşanmıştı. O dönemde gösterilerin başını çeken isim Hurşit Herki'ydi. Ancak Herki şu an KDP'ye yakın duruyor ve güvenlik güçlerini destekleyen bir pozisyonda. Buna karşın, Cevher Ağa ve ona bağlı gruplar bugün yaşanan protestoları sürdüren taraf.

Bu gerilimin temelinde seçimler öncesinde Herki aşiretine bağlı Lacan köyü sakinlerine verilen bir istihdam sözü bulunuyor. Lanas adlı, bölge için kritik önem taşıyan petrol rafinerisinde iş vaadi yapılmıştı. Hatırlanacağı üzere, geçen hafta Kormor doğalgaz sahasına yönelik saldırı sonrası sadece IKBY'de değil, Irak genelinde ciddi elektrik kesintileri yaşanmıştı. 24 saatlik elektrik 5–6 saate düşmüş, bu sağlanan elektriğin büyük bölümü de yine Lanas rafinerisinden geliyordu. Bölge bu nedenle stratejik bir noktada.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"LANAS RAFİNERİSİNİ HAVAYA UÇURMAKLA TEHDİT EDİYORLAR"

Şimdi gösterileri organize eden gruplar, Lanas rafinerisini havaya uçurmakla tehdit ediyor. Esas talep ise ekonomik: nakliye ve lojistik faaliyetlerinde kendilerine pay verilmesi. Hükümet bu taleplerin bir kısmını karşılamış olsa da tamamı karşılanmayınca Lacan köyünde protestolar başladı. Gösterilerde bazı kişilerin gözaltına alınması üzerine olay daha da büyüdü. Herki aşiretine bağlı gruplar protestoları sürdürürken, aşiret dışındaki köylüler eylemleri sonlandırıp evlerine dönmüş durumda.

Şu an itibarıyla Lacan köyündeki gösteriler büyük ölçüde sona erdi; ancak mesele Herki aşiretiyle güvenlik güçleri arasında daha geniş bir çatışmaya dönüşmüş durumda. Havaat ilçesinde tansiyon hâlâ yüksek.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"SORUN SİYASİ KRİZE ÇEVRİLMİŞ DURUMDA"

Sorunun temelinde ekonomik ve sosyal bir mesele yer alsa da süreç hızla siyasi bir krize evrilmiş durumda. Cevher Ağa, Haşdi Şabi'ye yakın kanallara konuşarak Bağdat'ı olaya müdahale etmeye çağırıyor. Bu da gösteriyor ki KDP–KYB gerilimi, Haşdi Şabi'nin bölgedeki etkisi ve tarafların güç mücadelesi olayları daha karmaşık hale getiriyor.

Ayrıca KYB'nin, Mazlum Abdi'nin son ziyaretinden duyduğu rahatsızlık da gerginliği artıran başlıklardan biri. Abdi'nin Süleymaniye'ye gitmemesi, KYB lideri Bafel Talabani'nin görüşmeyi reddetmesi, KYB'ye yakın medyada yapılan sert yayınlar bu tabloyu besliyor.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"ÇATIŞMALARIN BÜYÜME İHTİMALİ YÜKSEK"

Öte yandan Kormor sahası ve Lanas rafinerisinin önemi, İran'la bağlantılı bir enerji rekabetini de gündeme getiriyor. Kormor'da üretilen doğalgazın Irak'ın birçok iline verilmesi, İran'ın doğalgaz satışını azaltıyor. Bu nedenle İran'ın hem ABD'ye hem KDP'ye mesaj niteliğinde bazı adımlar attığı yorumları yapılıyor. Petrol, rafineri, doğalgaz ve enerji hattı denklemde yer aldığı için olay, bölgesel güçlerin de dahil olduğu çok boyutlu bir krize dönüşme potansiyeli taşıyor.

Sonuç olarak sosyal ve ekonomik bir mesele olarak başlayan gerilim, hızla siyasi bir hesaplaşmaya evrilmiş durumda ve yarına kadar yatışmazsa daha da büyüme ihtimali taşıyor.

