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Almanya Dünya Kupası Şampiyonu! Almanya 83-77 Sırbistan (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 10.09.2023 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023
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Almanya Dünya Kupası Şampiyonu! Almanya 83-77 Sırbistan MAÇ SONUCU

FIBA 2023 Dünya Kupası Finali'nde Almanya ile Sırbistan kozlarını paylaştı. Heyecan dolu finalde kazanan taraf 83-77'lik skorla Almanya oldu. İşte detaylar...

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