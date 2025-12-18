Türkiye’yi yurt dışına şikayet eden Özgür Özel’e AK Parti’den tepki: Çok kötü bir sicil

"ASLINDA DERS ÇIKARMALI"

Özgür Özel'in, kendisiyle görüşmeyen Avrupa Konseyi Başkanı António Costa'ya da tepki gösterdiğini hatırlatan Çelik, "Bu aslında ders çıkarması gereken bir durumdur. Yurt dışında her zirvede yabancı ülke liderlerinin Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek için yoğun talepte bulunmasını iyi değerlendirmesi ve anlaması gerekir" dedi.

"AŞIRI SAĞ PARTİ DİLİ GAYRI MEŞRUDUR"

Çelik, Özel'in Brüksel'deki toplantıya katılan partilere yönelik sözlerini de eleştirerek, bu ifadelerin hem "gayrı meşru tanımlar" içerdiğini hem de başka partileri Türkiye'nin iç siyasetine müdahil olmaya davet anlamı taşıdığını savundu. Çelik, "Defalarca meşru seçimlerle birinci olmuş Sayın Cumhurbaşkanımıza, Avrupa'daki aşırı sağ partilerin diliyle konuşulması gayrı meşrudur" değerlendirmesinde bulundu.