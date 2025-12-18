Türkiye’yi yurt dışına şikayet eden Özgür Özel’e AK Parti’den tepki: Çok kötü bir sicil

18 Aralık 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.12.2025 13:58 Güncelleme: 18.12.2025 14:19
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı Brüksel'de yaptığı konuşmada şikayet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Çelik bu durumun bir siyasetçi için çok kötü bir sicil olduğunu vurgularken "CHP’nin iktidar olması için yabancı ülkelerdeki partilerin desteğini talep etmesi vahim bir durumdur." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Brüksel'de yaptığı açıklamalara sert sözlerle tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi yurt dışında "şikayet etmeyi bir siyaset karakteri haline getirdiğini" savundu.

"SİYASETÇİ İÇİN KÖTÜ SİCİL"

Çelik, Özel'in Brüksel'de, CHP'nin kardeş parti olarak gördüğü bazı partilerin Başkan Erdoğan ile güçlü diyalog içinde olmasını ve Türkiye'ye destek vermesini eleştirdiğini belirterek, "Bu durum bir siyasi parti ve siyasetçi için çok kötü bir sicildir" ifadelerini kullandı.

"ASLINDA DERS ÇIKARMALI"

Özgür Özel'in, kendisiyle görüşmeyen Avrupa Konseyi Başkanı António Costa'ya da tepki gösterdiğini hatırlatan Çelik, "Bu aslında ders çıkarması gereken bir durumdur. Yurt dışında her zirvede yabancı ülke liderlerinin Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek için yoğun talepte bulunmasını iyi değerlendirmesi ve anlaması gerekir" dedi.

"AŞIRI SAĞ PARTİ DİLİ GAYRI MEŞRUDUR"

Çelik, Özel'in Brüksel'deki toplantıya katılan partilere yönelik sözlerini de eleştirerek, bu ifadelerin hem "gayrı meşru tanımlar" içerdiğini hem de başka partileri Türkiye'nin iç siyasetine müdahil olmaya davet anlamı taşıdığını savundu. Çelik, "Defalarca meşru seçimlerle birinci olmuş Sayın Cumhurbaşkanımıza, Avrupa'daki aşırı sağ partilerin diliyle konuşulması gayrı meşrudur" değerlendirmesinde bulundu.

İKTİDARA GELMEK İÇİN YABANCI ÜLKELERDEN DESTEK TALEP EDİYORLAR

Paylaşımında, Özel'in CHP'nin iktidara gelmesi için yabancı ülkelerdeki partilerden destek talep etmesini de "vahim bir durum" olarak niteleyen Çelik, bunun siyasi olarak kabul edilemez olduğunu ve CHP tarihi açısından ayrıca ele alınması gerektiğini ifade etti.

