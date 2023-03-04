Galatasaray transferde büyük oynuyor! Yeni bir dünya yıldızı daha listeye eklendi...

8 SENEDİR LIVERPOOL'DA

Kariyerine ülkesinin Figueirense takımında başlayan Roberto Firmino, 19 yaşında Tombense'ye imza attı, 20 yaşında da 4 milyon Euro karşılığında Almanya'nın Hoffenheim takımına transfer olarak Avrupa'ya geçiş yaptı. 4 yıl Hoffenheim forması giydikten sonra 2015 yazında 41 milyon Euro'ya Liverpool'a transfer olan Firmino, 8 senedir İngiliz devinde büyük başarılar yaşadı. Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu ve Premier Lig de dahil birçok kupa kaldıran Brezilyalı yıldız, 55 kez de ülkesinin formasını terletti.