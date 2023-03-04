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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Yeni bir dünya yıldızı daha listeye eklendi...

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Giriş Tarihi: 04.03.2023 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023
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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Yeni bir dünya yıldızı daha listeye eklendi...

Transfer dönemine Zaniolo transferiyle damga vuran Galatasaray, Liverpool'un 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Roberto Firmino'yu gündemine aldı. Yıldız oyuncunun transfer konusunda Taffarel ile görüştüğü ve Galatasaray hakkında bilgi aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak üzere harekete geçti. Forvet transferi konusunda yoğun bir çalışma içerisinde olan Sarı-Kırmızılılar, Liverpool'dan ayrılma kararı alan 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Roberto Firmino'yu gözüne kestirdi.

İngiliz deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcuyu bonservis bedeli olmadan renklerine bağlamayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, anlaşmayı şimdiden tamamlamanın hesapları içinde.

Galatasaraylı yetkililerin, önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek Firmino ile masaya oturacakları ve yaz dönemi için söz kesmeyi hedefledikleri belirtildi. Firmino, Liverpool formasıyla 352 maça çıkarken 107 gol ve 78 asistlik bir performans ortaya koydu.

ASLAN KESENİN AĞZINI AÇTI

Cim Bom'un Firmino operasyonuna, Galatasaray'ın Brezilyalı efsanesi Taffarel de destek verecek. Tecrübeli yıldızla bir telefon görüşmesi yapacak olan Taffarel, vatandaşını Sarı Kırmızılı kulübe transfer olması için ikna etmeye çalışacak. Yönetimin de Firmino için kesenin ağzını açtığı ve oyuncuya senelik maaş dışında imza ücreti de teklif edileceği öğrenildi.

SÖZLEŞME UZATMAYACAK

Liverpool'da ilk 11'deki yerini kaybeden ve hamle oyuncusu olarak kullanılan Firmino'nun, İngiliz devinden ayrılmaya karar verdiği duyuruldu. İngiliz basınından Sky Sport, Firmino'nun sözleşme uzatmayacağını kulübe bildirdiğini duyurdu.

8 SENEDİR LIVERPOOL'DA

Kariyerine ülkesinin Figueirense takımında başlayan Roberto Firmino, 19 yaşında Tombense'ye imza attı, 20 yaşında da 4 milyon Euro karşılığında Almanya'nın Hoffenheim takımına transfer olarak Avrupa'ya geçiş yaptı. 4 yıl Hoffenheim forması giydikten sonra 2015 yazında 41 milyon Euro'ya Liverpool'a transfer olan Firmino, 8 senedir İngiliz devinde büyük başarılar yaşadı. Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu ve Premier Lig de dahil birçok kupa kaldıran Brezilyalı yıldız, 55 kez de ülkesinin formasını terletti.

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