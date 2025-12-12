Viral
Güllü dosyasında Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan cinayet itirafı: Kızı itti | Avukatları davadan çekildi
Yalova'da evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu 'cinayeti' itiraf ederek, 'Güllü'yü kızı Tuğyan itti' dedi. Cinayet itirafı sonrası Tuğyan'ın avukatları da davadan çekildiğini açıkladı. Tuğyan'ın ters kelepçeli halinde adliyeye getirilme anlarına A Haber ulaştı. Tuğyan'ın 'Cinayeti siz mi işlediniz? sorusuna 'hayır' dediği görüldü.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 22:44