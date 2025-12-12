Dünyanın merakla beklediği zirve! Aşkabat’ta Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Türkmenistan'da bir araya geldi.

İŞTE GÖRÜŞMEDEN İLK KARELER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bulunan Erdoğan, Forum marjındaki temaslarını sürdürüyor.

Başkan Erdoğan, Forum sonrası konakladığı otelde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.



Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da katıldı.

PUTİN İLE KRİTİK ZİRVE SONA ERDİ! BAŞKAN ERDOĞAN A HABER'E KONUŞTU

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Rusya lideri Putin ile görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurda dönerken A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci'ye konuştu. Başkan Erdoğan, muhabirimiz Kübra Kılıç Tepeci'ye zirve ile ilgili bilgilerin yarın açıklanacağını söyledi. Cep telefonu ile canlı yayın muhabirimiz Kübra Kılıç Tepeci'ye Başkan Erdoğan yayın ile ilgili sorular da sordu.

KREMLIN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin Türkmenistan'da bir araya geleceğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peskov, iki liderin Türkmenistan'da planlanan bir zirvede yüz yüze görüşeceğini doğruladı.

Peskov açıklamasında, Putin'in gün içerisinde ekonomiyle ilgili ayrı bir toplantı gerçekleştireceğini belirtti. Ancak programın en dikkat çeken başlığının Erdoğan–Putin görüşmesi olduğunun altını çizdi.

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin (AA)

MASADAKİ KONULAR BELLİ Mİ?

Sözcü, görüşmenin gündemine ilişkin detay vermedi ancak iki liderin bölgesel konular başta olmak üzere pek çok kritik meselenin ele alınmasının beklendiğini ifade etti.

Türkmenistan'daki zirvenin, iki liderin son dönemde artan diplomatik temaslarının devamı niteliğinde olacağı değerlendiriliyor.

GÖRÜŞME SAATİ NETLEŞTİ: 12.00'DE MASAYA OTURACAKLAR

A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, görüşmenin saatiyle ilgili net bilgiyi paylaştı:

"Başkan Erdoğan'ın uçağı Türkiye saatiyle 19.00 sularında Aşkabat'ta olacak. Yarın ise Türkiye saatiyle 12.00'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu görüşme hem Türkiye-Rusya ilişkileri hem de Rusya-Ukrayna savaşı gibi bölgesel konular açısından büyük önem taşıyor."

LİDERLER TRAFİĞİ YAŞANACAK

Erdoğan'ın sadece Putin ile değil, diğer liderlerle de görüşeceğini belirten Tepeci, "Ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan'ın etkinliğe katılan diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler yapması planlanıyor. Başta ev sahibi Türkmenistan olmak üzere bölge ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor" bilgisini aktardı.