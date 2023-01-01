01 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Olaylı Göztepe - Altay maçı sonrası flaş karar! Ambulans servisi süresiz kapatıldı

Olaylı Göztepe - Altay maçı sonrası flaş karar! Ambulans servisi süresiz kapatıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 01.01.2023
ABONE OL
Olaylı Göztepe - Altay maçı sonrası flaş karar! Ambulans servisi süresiz kapatıldı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, olaylı Göztepe-Altay maçında Gürsel Aksel Stadyumu'na yanıcı-parlayıcı malzemeleri taşıyan Alo Ses Ambulans Servisinin süresiz kapatıldığını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA