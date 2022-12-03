Göztepe Altay maçındaki olaylarda flaş gelişme! Cezaevinden mektup yazdı: Pişmanım

Olay anında yaşadığım endişe ile ne yapacağımı bilmeyerek kendimi kontrol edemedim. Bu vahim durumu meydana getirdim. Bu bilinçsiz ve kontrolsüz eylemden dolayı çok üzgün ve pişmanım.

Tamamen olay anının adrenalini ile münferit olarak gerçekleştirdiğim bu davranıştan dolayı incittiğim herkesten özür diliyorum."