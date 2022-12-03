03 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Göztepe Altay maçındaki olaylarda flaş gelişme! Cezaevinden mektup yazdı: Pişmanım

Göztepe Altay maçındaki olaylarda flaş gelişme! Cezaevinden mektup yazdı: Pişmanım

SPOR
Giriş Tarihi: 03.12.2022
ABONE OL
Göztepe Altay maçındaki olaylarda flaş gelişme! Cezaevinden mektup yazdı: Pişmanım

Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinde sahaya inerek korner bayrağı direğini Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasında korner direğini parçalayan taraftar Mehmet Nihat Aydın cezaevinden mektup yazdı. Yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirten Aydın, mektubunda başta saldırdığı kaleci Ozan Evrim Özenç ve ailesi olmak üzere incittiği herkesten özür diledi. Aydın, mektubunda olay anında yaşadığı endişe ile kendisini kontrol edemediğini ve adrenali ile gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında geçtiğimiz Pazar oynanan İzmir derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 22'nci dakikasından sonra Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atıldı. Furkan Ersanlı tarafından atılan işaret fişeği Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın (45) yaralanmasına neden oldu.

Sahaya inen holigan taraftar Mehmet Nihat Aydın korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı. Korner bayrağı direğini Özenç'in başında kıran Aydın, İzmir Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"PİŞMANIM ÖZÜR DİLERİM"
Nihat Aydın, pişman olduğunu belirterek kendi el yazısıyla bir özür mektubu kaleme aldı.

Daha önce hiçbir adli olaya karışmamış, şiddet konusunda bir olayın içinde olmamış biri olarak bu çirkin davranışla gündemi meşgul etmek ve toplumu böyle kötü bir manzarayla karşı karşıya bırakmak beni çok üzmüştür.

Aydın mektubunda, "27 Kasım tarihinde İzmir'de oynanan Göztepe-Altay maçında yaşattığım üzücü hadiseden dolayı başta kaleci Ozan Evrim Özenç ve ailesinden sonra da tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum. Pişmanım. Meydana gelen olaylar neticesinde bilinçsiz ve hiç kimse tarafından kabul edilemeyecek bir eylemde bulundum.

Hiçbir mazereti olmayan ve spora yakışmayan bu davranışım nedeniyle başta Özen Evrim Özenç ve ailesi olmak üzere tüm spor camiasından ve tüm kamuoyundan tekrardan özür diliyorum.

Olay anında yaşadığım endişe ile ne yapacağımı bilmeyerek kendimi kontrol edemedim. Bu vahim durumu meydana getirdim. Bu bilinçsiz ve kontrolsüz eylemden dolayı çok üzgün ve pişmanım.

Tamamen olay anının adrenalini ile münferit olarak gerçekleştirdiğim bu davranıştan dolayı incittiğim herkesten özür diliyorum."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA