Olaylı Göztepe-Altay derbisi! Yanıcı maddeleri taşıyan ambulans servisi kapatıldı

Olaylı Göztepe-Altay derbisi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Yanıcı maddeleri taşıyan ambulans servisi kapatıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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