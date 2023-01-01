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Olaylı Göztepe-Altay derbisi! Yanıcı maddeleri taşıyan ambulans servisi kapatıldı

A Haber
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Giriş: 01.01.2023 13:56
Olaylı Göztepe-Altay derbisi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Yanıcı maddeleri taşıyan ambulans servisi kapatıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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Olaylı derbi! Ambulans servisi kapatıldı
Olaylı derbi! Ambulans servisi kapatıldı
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