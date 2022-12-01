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Haberler Galeri Göztepe-Altay olaylı derbide yeni gelişme! Kaleci Ozan Evrim Özenç'in kafasına vuran holiganın ifadesi ortaya çıktı

Göztepe-Altay olaylı derbide yeni gelişme! Kaleci Ozan Evrim Özenç'in kafasına vuran holiganın ifadesi ortaya çıktı

Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan derbide sahaya inerek korner bayrağı direğini Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasında kıran holigan taraftar Mehmet Nihat Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 01.12.2022 12:46 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 13:54
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Göztepe-Altay olaylı derbide yeni gelişme! Kaleci Ozan Evrim Özenç’in kafasına vuran holiganın ifadesi ortaya çıktı

Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında geçtiğimiz Pazar oynanan İzmir derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

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Göztepe-Altay olaylı derbide yeni gelişme! Kaleci Ozan Evrim Özenç’in kafasına vuran holiganın ifadesi ortaya çıktı

Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 22'nci dakikasından sonra Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atıldı.

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Göztepe-Altay olaylı derbide yeni gelişme! Kaleci Ozan Evrim Özenç’in kafasına vuran holiganın ifadesi ortaya çıktı

Furkan Ersanlı tarafından atılan işaret fişeği Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın (45) yaralanmasına neden oldu. Sahaya inen holigan taraftar Mehmet Nihat Aydın korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı.

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Göztepe-Altay olaylı derbide yeni gelişme! Kaleci Ozan Evrim Özenç’in kafasına vuran holiganın ifadesi ortaya çıktı

Korner bayrağı direğini Özenç'in başında kıran Aydın, İzmir Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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Göztepe-Altay olaylı derbide yeni gelişme! Kaleci Ozan Evrim Özenç’in kafasına vuran holiganın ifadesi ortaya çıktı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.