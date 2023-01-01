01 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor'un golcüleri Maxi Gomez ve Djaniny'ye talipler arttı

Trabzonspor'un golcüleri Maxi Gomez ve Djaniny'ye talipler arttı

SPOR
Giriş Tarihi: 01.01.2023 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
ABONE OL
Trabzonspor’un golcüleri Maxi Gomez ve Djaniny’ye talipler arttı

Trabzonspor ile sezon başında sözleşmesi uzatılan Djaniny Semedo ve yeni transfer Maxi Gomez'e yurt dışından talipler artıyor. Maxi Gomez'in Amerika Ligi'nden iki takımın, Djaniny Semedo'nun ise Arabistan ve Meksika kulüplerinin listesinde olduğu belirtildi.

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Maxi Gomez'le Amerika Ligi'nden (MLS) iki takımın ilgilendiği ve resmi teklifte bulunmaya hazırlandıkları öğrenilirken, sezon başında sözleşmesi uzatılan Djaniny Semedo'nun ise Arabistan ve Meksika kulüplerinin listesinde olduğu belirtildi.

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Maxi Gomez'le Amerika Ligi'nden (MLS) iki takımın ilgilendiği ve resmi teklifte bulunmaya hazırlandıkları öğrenildi.

Sezon başında sözleşmesi uzatılan Djaniny Semedo'nun ise Arabistan ve Meksika kulüplerinin listesinde olduğu kaydedildi.

Al Hilal'in, tecrübeli forvet oyuncusu için 2.5 milyon Euro'luk teklifle Trabzonspor'un kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında.

Ağaoğlu’ndan yeni yıl mesajı AĞAOĞLU'NDAN YENİ YIL MESAJI
Trabzonspor’da Edin Visca sakatlandı TRABZONSPOR'DA EDİN VİSCA SAKATLANDI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA