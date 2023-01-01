Trabzonspor’un golcüleri Maxi Gomez ve Djaniny’ye talipler arttı

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Maxi Gomez'le Amerika Ligi'nden (MLS) iki takımın ilgilendiği ve resmi teklifte bulunmaya hazırlandıkları öğrenilirken, sezon başında sözleşmesi uzatılan Djaniny Semedo'nun ise Arabistan ve Meksika kulüplerinin listesinde olduğu belirtildi.