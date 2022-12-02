Türkiye'nin konuştuğu Altay-Göztepe maçında yeni detaylar! Fişeği atan holigan Furkan Ersanlı'nın ifadesi "pes" dedirtti

İzmir'de Göztepe ile Altay arasında oynanan karşılaşmada işaret fişeğini stada sokan ve Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yaralayarak maçın tatil olmasına neden olan Furkan Ersanlı'nın ayrıntılı ifadesine ifadesi ortaya çıktı. Holiganın akılmaz savunması "pes" dedirtti. İşte ifadesindeki detaylar...