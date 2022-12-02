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Haberler Galeri Türkiye'nin konuştuğu Altay-Göztepe maçında yeni detaylar! Fişeği atan holigan Furkan Ersanlı'nın ifadesi "pes" dedirtti

Türkiye'nin konuştuğu Altay-Göztepe maçında yeni detaylar! Fişeği atan holigan Furkan Ersanlı'nın ifadesi "pes" dedirtti

İzmir'de Göztepe ile Altay arasında oynanan karşılaşmada işaret fişeğini stada sokan ve Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yaralayarak maçın tatil olmasına neden olan Furkan Ersanlı'nın ayrıntılı ifadesine ifadesi ortaya çıktı. Holiganın akılmaz savunması "pes" dedirtti. İşte ifadesindeki detaylar...

Giriş Tarihi: 02.12.2022 14:43 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 14:47
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Türkiye’nin konuştuğu Altay-Göztepe maçında yeni detaylar! Fişeği atan holigan Furkan Ersanlı’nın ifadesi pes dedirtti

Geçen pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe taraftarı Mehmet Çakır ve Altay kalecisi Evrim Ozan'ın yaralandığı Göztepe- Altay karşılaşmasında çıkan olayların ardından yürütülen soruşturma devam ediyor.

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Türkiye’nin konuştuğu Altay-Göztepe maçında yeni detaylar! Fişeği atan holigan Furkan Ersanlı’nın ifadesi pes dedirtti

Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın'ın yanı sıra işaret fişeğini ateşleyen Furkan Ersanlı, Dinçer Demir, Kahraman Erdemir, Efe Yeşilova, Hüseyin Çelikdemir, Muhammet Emre Karaca, Anıl Güvercin, Hakan Keçiyatağı, Mert Yiyit, Serkan Holar, Çağdaş Kurt, Egehan Eygi, Anıl Bayır, Şakir Perçin, Özgür Uçak, Ümit Taş, Turgay Gülmez, Gökçen Atacan Aksoy ve Eren Karaca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Türkiye’nin konuştuğu Altay-Göztepe maçında yeni detaylar! Fişeği atan holigan Furkan Ersanlı’nın ifadesi pes dedirtti

U.M.K., F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Türkiye’nin konuştuğu Altay-Göztepe maçında yeni detaylar! Fişeği atan holigan Furkan Ersanlı’nın ifadesi pes dedirtti

ELİNDE PANKARTLA GİRMİŞ

Ersanlı'nın, işaret fişeğini otobüsten alarak üzerine gizlediği anlaşıldı. Ersanlı'nın, deplasman seyirci girişinde taraftarların bir anda turnikelerin hücum etmesini fırsat bildiği, fişeği de elindeki pankarta sakladığı, kendisini aramak isteyen güvenliği iterek stada giriş yaptığının tespit edildi.

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Türkiye’nin konuştuğu Altay-Göztepe maçında yeni detaylar! Fişeği atan holigan Furkan Ersanlı’nın ifadesi pes dedirtti

Ersanlı'nın Göztepe Gürsel Aksel Stadı'na girerken görüntüleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.