Olaylı İzmir derbisi! Altay tribün liderinin ifadesi: Siyah poşetle getirdi, içinde hediye var dedi!
İzmir derbisinde yaşanan olaylar sebebiyle tutuklanan zanlılardan 39 yaşındaki Altay tribün lideri Çağdaş Kurt’un ifadesi ortaya çıktı. Kurt ifadesinde, “Futbolculara moral verme amaçlı meşale organizasyonumuz vardı. Bu nedenle meşalelileri aldık. Serkan meşaleleri bana siyah poşetle getirdi ve içinde hediye olduğunu söyledi” şeklinde konuştu. Tutuklanan öteki zanlı Dinçer Demir, “Biz kendi grubumuz olarak aramızda para topladık. Uğur Kuş, Mustafa Ertaş, Abdullah Varan ve Veli Öksüz sis ve meşale almak için hesabıma para yolladı. Hesabıma gönderilen 600 lira ile meşale ve sis aldım” dedi.
İzmir derbisinde yaşanan olaylar sebebiyle tutuklanan zanlılardan Altay tribün lideri Çağdaş Kurt'un (39) ifadesi ortaya çıktı.
Kurt ifadesinde, "Maçtan bir gün önce meşaleleri aldığım doğrudur. Ben bu meşaleleri Serkan isimli kişiden aldım. Ben içinde işaret fişeği olduğunu görmedim. Serkan'ın soy ismini bilmiyorum. Futbolculara moral verme amaçlı meşale organizasyonumuz vardı. Bu nedenle meşalelileri aldık.
Serkan isimli kişiyi öncesinde tanımıyorum. Serkan bana siyah poşet içerisinde meşaleleri getirdi ve içinde hediye olduğunu söyledi. Hediyenin içeriğinin ne olduğunu bilmem mümkün değildir.
Poşeti Gaziemir tesislerine götürdüm ve Egehan'a teslim ettim. Serkan bana Egahan ile görüştüğünü, poşeti ona teslim etmemi söylemişti.
"ÇOK ÜZGÜNÜM"
Sonrasında tesise girdik ve futbolculara moral konuşması yaptık. Ben 20-25 senedir Altay tribününün içerisindeyim. Tribün büyükleri benim bu işe gönül verdiğimi bildikleri için benim tribün lideri olmamı istediler. Benim alkol ve sigaram da olmadığı için benim böyle bir görevi almamı istediler. Yaşanan olaylar nedeniyle çok üzgünüm. Eklemek istediğim başka husus yoktur" dedi.
ARAMIZDA 600 LİRA PARA TOPLADIK
Sabah'ın haberine göre, tutuklanan şüphelilerden Dinçer Demir ifadesinde, "Ben berberlik yaparım. İşaret fişeğinin bir gün öncesinde stada sokulması olayını ben organize etmedim. Biz kendi grubumuz olarak aramızda para topladık. Uğur Kuş, Mustafa Ertaş, Abdullah Varan ve Veli Öksüz sis ve meşale almak için hesabıma para yolladı.
"TEHDİT OLAYINDAN HABERİM YOKTUR"
Hesabıma gönderilen 600 lira ile meşale ve sis aldım. Amacımız tribünde görsel şölen oluşturmaktı. İşaret fişeğini kabul etmiyorum. Zaten alan kişi de durumu anlatmıştır. Zaten işletmede benim aldıklarımın içinde işaret fişeği olmadığını beyan etmiştir. Tehdit olayından benim haberim yoktur.
Ben sabah malzemeleri aldım ve bir kenara kaldırdım. Emre veya Efe beni yabancı bir numaradan aradı. Benim yanıma geldiler. Sis ve meşale olan poşeti kendilerine teslim ettim. İçinde işaret fişeği yoktu. Benim bu olaylarla bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
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