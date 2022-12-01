Olaylı derbi için karar! Göztepe ve Altay'a "seyircisiz maç" cezası
Son dakika... PFDK, Spor Toto 1. Lig'de yarıda kalan derbideki olaylar nedeniyle Göztepe'ye 4, Altay'a 6 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi. Ayrıca Göztepe'ye 112 bin TL, Altay'a ise 185 bin 500 TL para cezası verildi
Ayrıca Göztepe'ye 112 bin TL, Altay'a ise 185 bin 500 TL para cezası verildi
İŞTE PFDK'DAN YAPILAN O AÇIKLAMA:
"GÖZTEPE A.Ş.'nin, 27.11.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN 219, KUZEY TRİBÜN 207 nolı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
ALTAY Kulübünün, 27.11.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 209-210 nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Karar verilmiştir."
GÖZTEPE-ALTAY MAÇI ÇIKAN OLAYLAR NEDENİYLE TATİL EDİLMİŞTİ
Gürsel Aksel Stadı'ndaki 27 Kasım'daki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu.
Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmişti.
Başlatılan soruşturma kapsamında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i köşe gönderiyle yaralayan Mehmet Nihat A, Göztepe tribünlerine işaret fişeği fırlatarak taraftar Mehmet Çakır'ın yaralanmasına neden olduğu öne sürülen F.E, fişekleri özel ambulansla stada soktuğu kamera kayıtlarıyla tespit edilen ambulans sürücüleri A.G. ile H.K'nin de aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.
KALECİ ÖZENÇ'İ YARALAYAN TUTUKLANMIŞTI
Şüphelilerden kaleci Özenç'i köşe gönderiyle yaralayan Mehmet Nihat A, 28 Kasım'da adliyeye sevk edilmiş, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmıştı.
Cumhuriyet savcılığı, şüpheli Mehmet Nihat A'nın, kalecinin hayati bölgesi olan kafasının arkası ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir silahla birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevresindeki kişilerin engellemesi üzerine son vermek zorunda kaldığı yönünde görüş bildirmişti.
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