TFF'den karar: Göztepe - Altay hükmen yenik
Son dakika... TFF, olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe - Altay derbisinde her iki takımı da hükmen yenik saydı. Ayrıca İki takımın puanlarının düşürülüp dürülmeyeceğine PFDK karar verecek.
Federasyon yönetimi, TFF'nin İstanbul Riva'daki merkezinde yarıda kalan maçı görüştü.
Toplantıdan taraftarların karşılıklı şiddet olaylarının damga vurduğu Gürsel Aksel Stadı'ndaki maç sonrası iki takımın da hükmen mağlup ilan edilmesi kararı çıktı.
İki takımın puanlarının düşürülüp dürülmeyeceğine PFDK karar verecek.
Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın Altay taraftarlarının yer aldığı tribünden ateşlenen işaret fişeğiyle yüzünden ağır yaralanıp 5 gün yoğun bakımda tedavi gördüğü, iki takım taraftarı arasında Çakır ambulansa taşınırken yaşanan gerginlik esnasında Göztepeli bir taraftarın sahaya girerek söktüğü korner direği bayrağını Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına defalarca vurarak kırıp hastanelik ettiği maç, bunun üzerine futbolcularla birlikte soyunma odasına giden Hakem Emre Kargın tarafından tatil edilmişti.
20 HOLİGAN TUTUKLU
Türkiye'nin yanı sıra dünya çapında yaşanan dehşet görüntüleriyle gündem olan maçın ardından Altaylı 19 taraftar, Göztepe'den de sahaya atlayıp kaleci Ozan'ı yaralayan taraftar olmak üzere 20 kişi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmıştı.
Holiganlar hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında da işlem yapılırken, İzmir derbisinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Altay'a 6 maç, Göztepe'ye de 4 maç seyircisiz oynama cezası vermişti.
ALTAY'DA JESIC YASI
Altay ve Trabzonspor'un eski futbolularından Miodrag Jesic (64), ülkesi Sırbistan'da geçirdiği trafik kazasında vefat etti.
Altay, efsane futbolcularından Jesic'in vefatı sonrası, "1985-1989 ve 1992-1994 yılları arasında formamızı başarıyla giyen ve aktif futbolculuk kariyerini kulübümüzde sonlandıran efsane futbolcularımızdan Miodrag Jesic'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Miodrag Jesic ailesi başta olmak üzere, tüm sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Hoşça kal İmparator" mesajını yayınladı.
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