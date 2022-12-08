TFF’den karar: Göztepe - Altay hükmen yenik

Altay, efsane futbolcularından Jesic'in vefatı sonrası, "1985-1989 ve 1992-1994 yılları arasında formamızı başarıyla giyen ve aktif futbolculuk kariyerini kulübümüzde sonlandıran efsane futbolcularımızdan Miodrag Jesic'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Miodrag Jesic ailesi başta olmak üzere, tüm sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Hoşça kal İmparator" mesajını yayınladı.