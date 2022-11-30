30 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Göztepe-Altay derbisine yönelik flaş karar! 19 kişi tutuklandı

Göztepe-Altay derbisine yönelik flaş karar! 19 kişi tutuklandı

SPOR
Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
ABONE OL
Göztepe-Altay derbisine yönelik flaş karar! 19 kişi tutuklandı

İzmir'de Göztepe ile Altay arasında oynanan olaylı maçta gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte detaylar...

İzmir'de pazar günü çıkan olaylar sebebiyle yarıda kalan Göztepe-Altay derbisiyle ilgili gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, 19'u tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Savcılık 5 şüpheli hakkında da adli kontrol şartlarının uygulanmasını istedi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 24 şüpheliden Furkan Ersanlı, Dinçer Demir, Kahraman Erdemir, Efe Yeşilova, Hüseyin Çelikdemir, Muhammet Emre Karaca, Anıl Güvercin, Hakan Keçiyatağı, Mert Yiyit, Serkan Holar, Çağdaş Kurt, Egehan Eygi, Anıl Bayır, Şakir Perçin, Özgür Uçak, Ümit Taş, Turgay Gülmez, Gökçen Atacan Aksoy ve Eren Karaca tutuklandı. Mahkeme; U.M.K., F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E.'nin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

ADLİYE'YE SEVK EDİLMİŞLERDİ

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasında yapılan derbi maçın tatil edilmesiyle sonuçlanan olaylara ilişkin gözaltına alınan 28 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki ifade işlemi tamamlanan şüphelilerin sevki sırasında geniş güvenlik önlemi alındı.

Adliyeye götürülen şüpheliler arasında Göztepe tribünlerine işaret fişeği fırlatarak taraftar Mehmet Çakır'ın yaralanmasına neden olduğu öne sürülen F.E, ambulans sürücüleri A.G. ve H.K. de yer aldı.

Çakır'ın yaralanmasına neden olduğu öne sürülen F.E'nin emniyetteki ifadesinde, fişeği hedef gözetmeksizin attığını, bundan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

İŞARET FİŞEĞİ FIRLATILMIŞTI

Gürsel Aksel Stadı'ndaki 27 Kasım'daki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmişti.

Başlatılan soruşturma kapsamında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i köşe gönderiyle yaralayan Mehmet Nihat A, Göztepe tribünlerine işaret fişeği fırlatarak taraftar Mehmet Çakır'ın yaralanmasına neden olduğu öne sürülen F.E, fişekleri özel ambulansla stada soktuğu kamera kayıtlarıyla tespit edilen ambulans sürücüleri A.G. ile H.K'nin de aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

KALECİ ÖZENÇ'İ YARALAYAN TUTUKLANMIŞTI

Şüphelilerden kaleci Özenç'i köşe gönderiyle yaralayan Mehmet Nihat A, 28 Kasım'da adliyeye sevk edilmiş, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmıştı.

Cumhuriyet savcılığı, şüpheli Mehmet Nihat A'nın, kalecinin hayati bölgesi olan kafasının arkası ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir silahla birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevresindeki kişilerin engellemesi üzerine son vermek zorunda kaldığı yönünde görüş bildirmişti.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA