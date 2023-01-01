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Luis Suarez imzayı attı! İşte yeni takımı

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Giriş Tarihi: 01.01.2023
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Luis Suarez imzayı attı! İşte yeni takımı

Son olarak ülkesinde Nacional forması giyen ve ismi Türkiye'den de birçok ekiple anılmış olan Uruguaylı yıldız Luis Suarez'in yeni takımı resmen açıklandı.

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