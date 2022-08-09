Beşiktaş aradığı orta sahayı buldu: Nadiem Amiri

Beşiktaş ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletmiş ve oyuncunun yıllık 2.5 milyon euroluk maaşının yüzde 50'sini ödemeyi önerdi.

Takvim'in haberine göre; Siyah beyazlı ekibin oyuncunun maaşının 1.7 milyon eurosunu ödemeyi kabul etti. Ancak Alman kulübünün bir miktar kiralama ücreti istediği de iddia ediliyor. Bayer Leverkusen kulübü 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Amiri için ilk olarak kiralama teklifini kabul etmemiş direkt satışının yapılmasını istediğini Beşiktaş'a iletmişti. Ancak Alman kulübünün bu ısrarından geri adım attığı ifade ediliyor.