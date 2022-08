Beşiktaş aradığı orta sahayı buldu: Nadiem Amiri

Valerien Ismael'in Amiri'ye onay verdiği ve transferinin bir an önce gerçekleşmesini yönetimden talep ettiği bildirildi. 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro. Oyuncu merkez orta saha, on numara ve sol orta sahada görev alabiliyor. Leverkusen, 2019 yılında Amiri'yi 9 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.

