Beşiktaş aradığı orta sahayı buldu: Nadiem Amiri
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlı ekip, teknik direktör Valerien Ismael'in talebi sonrasında orta sahaya yapacağı takviye için harekete geçti. Kara Kartal'ın hedefindeki isim ise Nadiem Amiri.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Emirhan İlkhan'ın ayrılığı sonrası flaş bir hamle yaparak orta sahaya Bayer Leverkusen'den Nadiem Amiri'yi gündeme alan Beşiktaş'ın fiyat artırımına gittiği iddia edildi.
Beşiktaş ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletmiş ve oyuncunun yıllık 2.5 milyon euroluk maaşının yüzde 50'sini ödemeyi önerdi.
Takvim'in haberine göre; Siyah beyazlı ekibin oyuncunun maaşının 1.7 milyon eurosunu ödemeyi kabul etti. Ancak Alman kulübünün bir miktar kiralama ücreti istediği de iddia ediliyor. Bayer Leverkusen kulübü 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Amiri için ilk olarak kiralama teklifini kabul etmemiş direkt satışının yapılmasını istediğini Beşiktaş'a iletmişti. Ancak Alman kulübünün bu ısrarından geri adım attığı ifade ediliyor.
Bu arada Siyah-Beyazlı yönetimin satın alma opsiyonu için yaptığı teklifin 4.5 milyon euro olduğu da gelen haberler arasında. Amiri'nin Beşiktaş'ta oynamak istemesi de Siyah-Beyazlı kulübün elini güçlendiren faktörler arasında.
Valerien Ismael'in Amiri'ye onay verdiği ve transferinin bir an önce gerçekleşmesini yönetimden talep ettiği bildirildi. 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro. Oyuncu merkez orta saha, on numara ve sol orta sahada görev alabiliyor. Leverkusen, 2019 yılında Amiri'yi 9 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.
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