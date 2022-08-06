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Galatasaray'da yıldız yağmuru! Torreira ve Mertens İstanbul'a geliyor! Alexis Sanchez Depay ve Icardi iddiası...

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Giriş Tarihi: 06.08.2022 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
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Galatasaray’da yıldız yağmuru! Torreira ve Mertens İstanbul’a geliyor! Alexis Sanchez Depay ve Icardi iddiası...

por Toto Süper Lig'in yeni sezonunda tek hedefi şampiyonluk olan Galatasaray'ın iki yeni yıldızı Lucas Torreira ve Dries Mertens İstanbul'a geliyor. Torreira ile 4, Mertens ile ise 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Diğer yandan sarı kırmızılıların Alexis Sanchez, Depay ve Icardi için de devrede olduğu iddia ediliyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Lucas Torreira ile 4, Belçikalı kanat oyuncusu Dries Mertens ile de 1 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı ekipte yeni hedef ise Şilili Alexis Sanchez.

Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ile 4 yıllık anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Dries Mertens'i de 1 yıllığına kadrosuna kattı. İki futbolcu, bu akşam aynı uçakla İstanbul'a gelecek.

KAP GELDİ!

Profesyonel Futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua'nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

FORVETTE HEDEF SANCHEZ

Öte yandan forvet bölgesi için de girşiimlerini sürdüren Galatasaray, aradığı ismi İtalya'da buldu. Inter'den ayrılmak istediği bilinen Alexis Sanchez ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.

GALATASARAY SAATLERİ DUYURDU

Sarı-kırmzılılar resmi sosyal medya hesabından saat paylaşımı yaptı. Paylaşımda Torreira ve Mertens'in İstanbul'a geliş saatleri yayınlandı.
Milan / 18.45 - Brüksel / 20.45 - İstanbul / 23.45 olarak belirtildi

ARDA TURAN DA UÇAKTA

Mertens ve Torreira transferlerinde payı olan Arda Turan, Alexis Sanchez transferi için de devreye girdi.

SANCHEZ DE OLUMLU

Hücum hattındaki rotasyonu güçlü tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, Alexis Sanchez için yeniden devreye girdi. Galatasaray, Şilili yıldız ile görüşmelerini sürdürürken, transferin şu an için olumlu ilerlediği belirtildi.

ICARDI'NIN EŞİ DE PAYLAŞMIŞTI

Bayan Icardi 2017 yılında kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray formalı bir fotoğrafını paylaşmıştı. Icardi çiftinin kızının Galatasaray formasıyla verdiği poz sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, Sarı-Kırmızılı taraftarlar Icardi'nin profilini 'Come to Galatasaray' yorumlarıyla doldurmuştu.Icardi'nin 2017 yılında kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray formalı bir fotoğrafını paylaşmıştı. Icardi çiftinin kızının Galatasaray formasıyla verdiği poz sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, Sarı-Kırmızılı taraftarlar Icardi'nin profilini 'Come to Galatasaray' yorumlarıyla doldurmuştu.

DEPAY DA LİSTEDE

Diğer yandan sosyal medyada yer alan paylaşımlarda Hollandalı yıldız Memphis Depay'ın da Galatasaray forması giyebileceğine yönelik transfer iddiaları sarı kırmızılı taraftarları coşturdu.

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