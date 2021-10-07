Belçika Fransa maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Belçika Fransa maçı nasıl izlenir?
Belçika Fransa maçı hangi kanalda? Belçika Fransa maçı nasıl izlenir? UEFA Uluslar Ligi maçında Belçika ile Fransa karşı karşıya geliyor. Yarı finalde karşılaşacak iki takımın kıyasıya mücadelesi nefes kesecek. Kupanın favorilerinden gösterilen Belçika ile Fransa’nın mücadelesi nefes kesecek. Peki; Belçika Fransa maçı hangi kanalda? Belçika Fransa maçı nasıl izlenir? İşte detaylar!
Belçika Fransa maçı hangi kanalda? Belçika Fransa maçı nasıl izlenir? UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Belçika ile Fransa'nın karşılaşacağı dev mücadele merakla bekleniyor. Allianz Arena'da oynanacak ve Alman hakem Daniel Siebert'in düdük çalacağı mücadele saat 21:45'te başlayacak. Peki; Belçika Fransa maçı hangi kanalda?
BELÇİKA FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Uluslar Ligi yarı final maçında Belçika ile Fransa 7 Ekim Perşembe günü saat 21:45'de karşı karşıya gelecek.
Mücadele Ssport'tan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Belçika: Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco; E. Hazard, De Bruyne; Lukaku
Fransa: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Rabiot, Pogba, Tchouameni; Griezmann; Mbappe, Benzema
UEFA ULUSLAR LİGİ FORMATI NASIL?
İlk sezonunun tamamlanmasının ardından UEFA, 2020-21 sezonundan başlamak üzere değişiklik yapılmasına karar verdi. Buna göre A, B ve C Ligleri on altışar D Ligi ise 7 takımdan oluşacaktır. A, B ve C Ligleri dörderli 4 gruptan D Ligi ise 1 tane dörtlü ve 1 tane üçlü olmak üzere 2 gruptan oluşturulacaktır. Liglerin oluşumunda 2018-19 UEFA Uluslar Ligi#Genel sıralaması kullanılacaktır.
Uluslar Ligi şampiyonu olmak için yine A Ligi grup birincileri arasında finaller düzenlenecektir. Finaller 4 grup birincisi arasından birinin ev sahipliğinde yapılacaktır.
Liglerde düşme ve yükselme sistemi uygulanacaktır. Alt liglerin tüm grup birincileri bir üst lige yükselirken grup sonuncuları (C ve D Ligi hariç) bir alt lige düşecektir. D Liginden sadece 2 takım C ligine yükseleceği için D Liginden düşecek 2 takım grup sonuncuları arasındaki düşme play-offları ile belirlenecektir.
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