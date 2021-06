95. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'le Burgas kazandı

GEÇTİĞİMİZ YILIN BİRİNCİSİ: CALL TO VİCTORY

94. Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Call To Victory" adlı safkan, 2.30.18'lik derecesiyle kazandı.



Geçtiğimiz yıl yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirilen yarışa 3 yaşlı safkan 15 İngiliz tayı katılmış, ikinciliği 2.30.55'lik derecesiyle "Lord Of Game" adlı tay, üçüncülüğü 2.31.24'lük derecesiyle "Kingsman" adlı safkan ve dördüncülüğü ise 2.31.49'lük derecesiyle "Coach" isimli at elde etmişti.