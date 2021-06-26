95. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'le Burgas kazandı
Son dakika haberi...At yarışlarında 95. Gazi Koşusu'nu Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Burgas" isimli safkan kazandı. Jokey Ahmet Çelik yarışı üst üste 7. kez birinci bitirdi.
95. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik jokeyliğindeki Burgas isimli at kazandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 95'incisi İstanbul'da gerçekleştirildi. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen Gazi Koşusu'na yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında seyirci alınmadı.
AHMET ÇELİK'İN SERİSİ 7 SENEYE ÇIKTI!
Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu'nu Burgas ile kazanan Ahmet Çelik, üst üste 7. yarışından zaferle ayrılarak rekorunu geliştirdi.
Tarihi yarışı en fazla kazanan eküri 13 kez ile Eliyeşil olurken, Mümin Çılgın toplamda 9 kez zafere ulaşarak Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey oldu.
İKRAMİYE 3 MİLYON 134 BİN
Yılın en önemli randevusunda bu yılki birincilik ödülü 2.100.000 TL olarak belirlenirken, ikinciye 840.000 TL, üçüncüye 420.000 TL, dördüncüye 210.000 TL, beşinciye de 105.000 TL yarış ikramiyesi dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 3.134.100 TL'lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 3.737.850 TL'ye ulaşacak.
95. Gazi Koşusu'na, 22'si asıl ve 2'si yedek olmak üzere toplamda 24 safkanın kaydı yapılırken, bunlardan 22'si erkek, 2'si de dişi taylardan oluştu.
95. GAZİ KOŞUSU'NA KATILACAK ATLAR BELLİ OLDU
İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 26 Haziran Cumartesi günü koşulacak 95. Gazi Koşusu'na katılacak atlar belli oldu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 95 yıldır kesintisiz düzenlenen, Türk yarışçılığının en büyük koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda 2 bin 400 metrelik çim pistte yapılacak. Bu yılki birincilik ikramiyesi 2 milyon 100 bin lira olan yarışta, 3 yaşlı safkan İngiliz tayları mücadele edecek.
95. GAZİ KOŞUSU'NDA YARIŞACAK SAFKANLAR, SAHİPLERİ VE JOKEYLERİ ŞÖYLE:
Numarası Safkan Sahibi Jokey
1 Anadolu Aslanı G. Emre İçer Mehmet Kaya
2 Brave Gladiator Hakan Saner Hüseyin Şimşek
3 Burgas Sanem Kahraman Ahmet Çelik
4 Fiero Mio Muammer Kitapçı Sadettin Boyraz
5 Giant Dream Esra Atman Mustafa Çiçek
6 Gülüm Osman Haci İpek Hışman Çizik
7 Just Unique Ayşegül Kurtel Ayhan Kurşun
8 Kafkas Beyi Burhan Şen Nurettin Şen
9 King Jackson Serkan Aydın Mertcan Çelik
10 Malkoçhan Mehmet Cahit Malkoç Akın Sözen
11 Mamba Forever Lale Melek Atman Halis Karataş
12 Megaloman Adnan Türkoğlu Kadir Tokaçoğlu
13 Overlord Duygu Fatura Tolga Yıldız
14 Real Runner Melis Kurtel Emin Gökhan Kocakaya
15 Red Luck Alp Şemsettin Evcimen Müslüm Çelik
16 Runner of Darkness Murat Bayar Vahdettin Kaplan
17 Skyline Taylan Arslan Barış Kurdu
18 Strong Legs Sema Ulaş Nevzat Avci
19 Turgutlu Efesi Hakan Özcan Onur Öztürk
20 Villager Song Deniz Kurtel Gökhan Gökçe
21 İllüzyon Ahmet Kurt Özcan Yıldırım
22 Break the Chain Günsen Soyupak Adem Aslan
GEÇTİĞİMİZ YILIN BİRİNCİSİ: CALL TO VİCTORY
94. Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Call To Victory" adlı safkan, 2.30.18'lik derecesiyle kazandı.
Geçtiğimiz yıl yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirilen yarışa 3 yaşlı safkan 15 İngiliz tayı katılmış, ikinciliği 2.30.55'lik derecesiyle "Lord Of Game" adlı tay, üçüncülüğü 2.31.24'lük derecesiyle "Kingsman" adlı safkan ve dördüncülüğü ise 2.31.49'lük derecesiyle "Coach" isimli at elde etmişti.
İSTANBUL'DA İLK KOŞU
1968 yılında İstanbul'da ilk defa koşulan Gazi Koşusu'nu Burhan Karamehmet'in Asuman isimli safkanı kazandı. Doç.Dr. S.Çalık'ın yaptığı son gümüş Gazi Heykeli, 1970 yılından itibaren kazanan atın sahibine veriliyor. Bu heykeli ilk kez Sadettin'in sahibi Sadun Atğ aldı.
YAVRULARI KAZANANLAR
Yavruları en çok Gazi Koşusu kazanan aygırlar; Cihangir (6 kez), Atlıhan, Melikşah, Kayarlı, Pikehan, Minimo ve Akkor, Wings Of Song (5 kez): Beau Brummel, Mirage, İcaros, Beau Monair ve Helene de Troia. Onys II (5 kez), Özdemir, Tomris, Şilem, Taşpınar ve Konca.
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