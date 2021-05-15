Son dakika: Göztepe-Beşiktaş | CANLI YAYIN TAKİP ET

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK YARIŞINI İLGİLENDİREN 3 MAÇIN VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Süper Lig'in 42. ve son haftasında oynanacak Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe maçlarının Video Yardımcı hakemleri (VAR) belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk yarışını ilgilendiren bu 3 müsabakada görev alacak VAR hakemleri şöyle: