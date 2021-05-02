Canlı I Gençlerbirliği Galatasaray canlı anlatım izle! Cimbom zirve yarışından kopmak istemiyor

CİMBOM 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray ligde son olarak Hatayspor'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu maçın ardından oynadığı 5 karşılaşmada yenilmedi ve 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan son iki müsabakasından da sahadan galip ayrıldı. Cimbom son olarak Konyaspor'u evinde 1-0'lık skorla mağlup etti.