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Canlı I Gençlerbirliği Galatasaray canlı anlatım izle! Cimbom zirve yarışından kopmak istemiyor

'in 39. haftasında sahasında 'ı konuk edecek. 5 maçtır kaybetmeyen Galatasaray, Gençlerbirliği'ni geçerek şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor. Gençlerbirliği ise sahasında Galatasaray'ı yenerek düşme hattından kurtulmanın hesaplarını yapıyor. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
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Canlı I Gençlerbirliği Galatasaray canlı anlatım izle! Cimbom zirve yarışından kopmak istemiyor

'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Arda, Halil, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Sefa, Stancu, Lima

GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Taylan, Emre Akbaba, Gedson Fernandes, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Ryan Babel

İLK MAÇ 6-0

Gençlerbirliği ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 97 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 53 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 23 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 170 golüne, Ankara temsilcisi 101 golle yanıt verdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 6-0'lık skorla kazandı.

CİMBOM 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray ligde son olarak Hatayspor'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu maçın ardından oynadığı 5 karşılaşmada yenilmedi ve 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan son iki müsabakasından da sahadan galip ayrıldı. Cimbom son olarak Konyaspor'u evinde 1-0'lık skorla mağlup etti.

ASLAN'IN DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 18 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu mücadelelerde 12 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Bu maçlarda 29 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 18 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak Antalyaspor ile karşılaştı ve müsabakayı 1-0'lık skorla kazandı.

4 FUTBOLCU POZİTİF

Sarı-kırmızılılarda coronavirüsü testi pozitif çıkan 4 futbolcunun da karantina süreleri devam ediyor. Arda Turan ve Etebo Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor.

HALİS ÖZKAHYA YÖNETECEK

Gençlerbirliği - Galatasaray mücadelesini hakem Halis Özkahya'nın yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını İlker Takpak ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak. İstanbul bölgesi hakemi olan Halis Özkahya, Süper Lig'de 265 maç yönetti. Bu maçların 114'ünü ev sahibi, 78'ini ise deplasman takımları kazandı. 73 maç ise berabere sona erdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı da Halis Özkahya yönetmişti.

VAR HAKEMİ ABDÜLKADİR BİTİGEN OLDU!

Gençlerbirliği - Galatasaray mücadelesini hakem Halis Özkahya'nın yönetecek. Halis Özkahya'ya VAR'da Abdülkadir Bitigen eşlik edecek.

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