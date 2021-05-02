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Bizim çocuklar Lille ile şampiyonluğa koşuyor! Burak ve Zeki yine attı

Milli yıldızlarımızın formasını giydiği , Nice'i 2-0 mağlup ederek ligdeki liderliğini sürdürdü. Lille'in golleri milli oyuncularımız ve Zeki Çelik'ten geldi. Lille ligin bitimine 3 hafta kala 'nin 1 puan önünde bulunuyor.

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Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
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Bizim çocuklar Lille ile şampiyonluğa koşuyor! Burak ve Zeki yine attı

'de şampiyonluk yarışı veren , Nice'i 2-0 mağlup etti. Lille'e galibiyeti getiren golleri 13'üncü dakikada , 55'inci dakikada ise kaydetti.

Ligue 1'in 35'inci hafta mücadelesinde evinde Nice'i ağırlayan Lille, ligin tamamlanmasına 3 hafta kala önünde 1 puan farkla liderliğini sürdürdü. Lille gelecek hafta deplasmanına çıkacak.

BURAK YILMAZ TAKIMINI SIRTLAMAYA DEVAM EDİYOR

Lille'in yıldız golcüsü Burak Yılmaz, ligde 25'inci maçında 13'üncü golünü kaydetti. 35 yaşındaki milli futbolcunun 5 de asisti bulunuyor. Takımın sağ beki Mehmet Zeki Çelik de takımının ikinci golünü kaydederken bu sezon 3'üncü golünü attı. Milli sağ bekin 3 de asisti bulunuyor.

Kimse heveslenmesin! "KİMSE HEVESLENMESİN!"

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