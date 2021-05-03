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A Spor Canlı yayınında Fatih Terim'i topa tuttu: Kimseyi aptal zannetmesin!

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Giriş: 03.05.2021 00:07
Güncelleme:03.05.2021 00:10
Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İlk yarıyı A Spor canlı yayınında değerlendiren eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Fatih Terim'i çok sert eleştirdi. Terim'in kadro kurmakta zorlandığı yönündeki sözlerine ilişkin Toroğlu, "Beşiktaş nasıl yapıyor bu işi? Utanmıyor musunuz, o oynuyor da siz nasıl oynamıyorsunuz? Konuşurken kimse kimseyi aptal zannetmesin, top oynayın." ifadelerini kullandı.

Galatasaray şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürebilmek için Gençlerbirliği karşısında kritik bir maça çıktı. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan sarı-kırmızılıların karşılaşmasını değerlendiren Erman Toroğlu, sert eleştirilerde bulundu.

Erman Toroğlu A Spor canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Biri düşecek belki, biri şampiyonluğa oynuyor ama bizde maçlar işkence. Koca ilk 45 dakikada bir pozisyon yok, çocuk da kendi yarattı, kendi attı. Bir hareket yaptı, ters çalım attı ve golü attı. Gençlerbirliği'nde tepki yok, Galatasaray hadi şampiyonluğu kaybetti, ikinciliğe oynuyor diyelim, onda da ruhsuzluk var, nasıl iş çözemedim. Beşiktaş dün psikolojik olarak rakiplerine havlu attırdı, bu iş böyle oynanır dedi."

"MEZARLIKLAR VAZGEÇİLMEZLERLE DOLU"

"Koviddi, sahaydı, zemindi, Beşiktaş nasıl yapıyor bu işi? Utanmıyor musunuz, o oynuyor da siz nasıl oynamıyorsunuz? Beşiktaş'ta para mı daha çok? Hayır. Profesyoneller ama amatör gibi oynuyorlar. Mezarlıklar vazgeçilmezlerle dolu, kimse unutmasın. Konuşurken kimse kimseyi aptal zannetmesin, top oynayın."

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