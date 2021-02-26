26 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri CANLI | Gençlerbirliği Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle!

CANLI | Gençlerbirliği Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle!

Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor başkent Ankara'da karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

SPOR
Giriş Tarihi: 26.02.2021
ABONE OL
CANLI | Gençlerbirliği Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle!

Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği Ankara'da karşı karşıya geliyor.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi görüntülü anlatımla Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz



İŞTE İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa Akbaş, Halil, Piris, Soner, Mugni, Candeias, Ayite, Lima Tişört

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Wallace, Hafez, Zeki, Hadebe, Ahmed, Mustafa, Mallan, Tetteh

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA