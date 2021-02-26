CANLI | Gençlerbirliği Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle!
Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor başkent Ankara'da karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...
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Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği Ankara'da karşı karşıya geliyor.
Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Mücadeleyi görüntülü anlatımla Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz
İŞTE İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa Akbaş, Halil, Piris, Soner, Mugni, Candeias, Ayite, Lima Tişört
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Wallace, Hafez, Zeki, Hadebe, Ahmed, Mustafa, Mallan, Tetteh