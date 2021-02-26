CANLI | Beşiktaş Denizlispor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de kritik randevu

MONTERO&CENK YOK

Siyah-beyazlılarda sakat futbolcuların üçünden iyi haber geldi. G.Birliği maçında sakatlanan Ghezzal, takımla birlikte çalışmalara başladı. Cezayirli oyuncunun yanı sıra Trabzonspor maçında sakatlanarak bir süre sahalardan uzak kalan Rıdvan Yılmaz ile antrenmanda sakatlık geçiren Oğuzhan'ın tedavileri de sona erdi. Üç oyuncunun da maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Dizinde ödem tespit edilen Cenk Tosun ile tedavisi süren Montero ise kadroda yok.