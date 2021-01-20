CANLI | Galatasaray Denizlispor maçı canlı anlatım izle! Aslan yeni başlangıç istiyor

İKİ OYUNCU SINIRDA

Aslan'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, kritik Denizlispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bugün kart görmeleri durumunda 21. haftada oynanacak olan Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.



Takımlar lig tarihinde İstanbul'da daha önce 20 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray'ın 14, Denizlispor'un 3 galibiyeti bulunurken, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarıkırmızılı takımın, evinde attığı 42 gole karşılık, misafir ekip ise 17 gol kaydetti.



Galatasaray, Süper Lig'de evinde bu sezon 9 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Cimbom 18 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Aslan iç sahada son olarak Gençlerbirliği'ni 6-0'lık skorla yenmişti.