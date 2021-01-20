20 Ocak 2021, Çarşamba
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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ın Karagümrük maçı kadrosu açıklandı | 3 futbolcu kadroda yok!

Son dakika: Beşiktaş'ın Karagümrük maçı kadrosu açıklandı | 3 futbolcu kadroda yok!

SON DAKİKA HABERİ... 'in 20. haftasında Karagümrük ile Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta bu maçın hazırlıkları tamamlandı. Kamp kadrosu belli olan siyah-beyazlılarda N'Sakala, ve kadroda yer almadı.

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Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Son dakika: Beşiktaş'ın Karagümrük maçı kadrosu açıklandı | 3 futbolcu kadroda yok!

Galatasaray derbisinde alınan 3 puanla zirvedeki yerini koruyan Beşiktaş, yarın Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Bu maçın hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamlayan siyah-beyazlılarda kamp kadrosu da belli oldu.

Genç oyunculardan Kartal Kayra Yılmaz ve Erdoğan Kaya kadroya alınmazken, bu isimlerin yanı sıra Fabrice N'Sakala, Ajdin Hasic ve Güven Yalçın da Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımın Karagümrük maçının kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Atakan Üner, Gökhan Töre.

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