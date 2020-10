Son dakika: Mesut Özil'den "İslam'da teröre yer yok" mesajı

Mesajında "İslam'da teröre yer yok" yazan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, Maide suresindeki "Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur." ayetine yer verdi.

Mesut Özil'in paylaşımı kısa sürede on binlerce sosyal medya kullanıcısından beğeni ve retweet aldı.

Terrorism has no place in Islam ❌❌❌ pic.twitter.com/Vclh5VVSwl